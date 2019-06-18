18.06.2019, 18:50

ФОТО | Президент Кальюлайд посетила Спасательный лагерь для русскоязычных ребят


Евгения Парв, руководитель по коммуникации Восточного спасательного центра Спасательного департамента
Евгения Парв, руководитель по коммуникации Восточного спасательного центра Спасательного департамента
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Kersti Kaljulaid Päästeameti lastelaagris Foto: Jevgenia Parv

17 июня в деревне Аа (Люганузе) при финансовой поддержке Посольства США по инициативе президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд и Спасательного департамента для русскоязычных ребят из Ида-Вирумаа открылся пятидневный Спасательный лагерь.

Лагерь в день его открытия посетили президент Эстонской республики Керсти Кальюлайд, заместитель главы американской дипмиссии в Таллинне Элизабет Хорст, представитель армии США подполковник Лючетта и кадеты из США, которые помогали воспитателям играть и заниматься с ребятами.

Президент Керсти Кальюлайд познакомилась с деятельностью лагеря, который продлится до пятницы, и поговорила с детьми (в том числе на русском языке).

Обращаясь к ребятам, президент сказала, что такой лагерь полезен тем, что здесь можно научиться основам безопасного поведения и научить этому остальных.

”Человек всегда должен быть готов правильно отреагировать в рамках чрезвычайной ситуации. Нужно знать, кому позвонить, как себя вести и как помочь тем, кто в этом нуждается. С одной стороны, разве организовывать детские лагеря — это дело Спасательного департамента? С другой, поскольку Спасательный департамент много занимается в том числе превентивной работой, то это напрямую его дело”, — отметила президент, пожелав ребятам хорошо отдохнуть, набраться сил и знаний.

Руководитель Восточного спасательного центра Айлар Хольцманн отметил, что, повышая осведомленность в сфере безопасности у молодого поколения, мы в силах изменить ситуацию, при которой все еще случаются трагедии.

”Для меня важно, чтобы такой проект не стал одноразовым, но продолжился и в будущем. Детям нравятся лагеря, в которых можно отдыхать и учиться новому, и с помощью таких проектов, вкладывая в детей, в их осведомленность, мы вкладываемся в нашу общую будущую безопасную среду”, — сказал Айлар Хольцманн, поблагодарив всех, кто вложил свои силы и личное время в организацию лагеря.

На протяжение недели более чем 100 детей из Ида-Вирумаа ждут интересные практические занятия в сфере безопасности, а также яркий отдых на природе.

Посольство США поддержало организацию лагеря финансированием в размере 25 000 долларов.

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