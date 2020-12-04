ФОТО: Премьер-министр Юри Ратас приехал спасать Ида-Вирумаа

Премьер-министр Юри Ратас прибыл в Ида-Вирумаа, чтобы на месте попытаться решить сложную ситуацию с коронавирусом в регионе.
Ратас посетит Нарву, Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве, чтобы ознакомиться с положением дел на местах и обсудить возможности поддержать местное население в борьбе с коронавирусом.
На вчерашнего кабинетном совещании правительства члены правительства принципиально одобрили дополнительные меры по сдерживанию вируса в уезде Ида-Вирумаа, согласно которым будут ограничены деятельность и образование по интересам для детей и взрослых, а также любительский спорт, за исключением индивидуальных занятий. Это означает, что занятия вдвоем с преподавателем разрешены.
Помимо индивидуальных занятий, ограничения не затронут профессиональный и полупрофессиональный спорт, включая молодежный спорт. В этих секторах должны быть приняты меры, необходимые для профилактики заражения, и группы не должны контактировать между собой.
Под запрет не попадают также деятельность по интересам и неформальное образование для людей с особыми потребностями.
По предварительным планам, ограничения вступят в силу с субботы, 5 декабря. Государственная канцелярия подготовит соответствующее распоряжение, которое планируется утвердить на завтрашнем электронном заседании.
Введение более строгих ограничений в Ида-Вирумаа поддерживают как Департамент здоровья, так и консультирующие правительство ученые. За них выступают также главы местных самоуправлений и Спасательный департамент, с которыми премьер-министр Юри Ратас совещался вчера. ”Эпидемия в Ида-Вирумаа вызывает большую озабоченность у всех нас. Коэффициент заражения в уезде в два с половиной раза превышает средний показатель по Эстонии, — констатировал он, — Государство уже направило в регион дополнительную помощь, однако для обуздания коронавируса требуются дополнительные ограничения”.
По оценке местных самоуправлений и специалистов Департамента здоровья, наибольшее беспокойство в Ида-Вирумаа вызывают образование и деятельность по интересам, любительский спорт и соревнования в помещениях: именно в этих секторах зародились многие очаги заражения.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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