ФОТО: предприниматели Ида-Вирумаа прислали на Тоомпеа гроб

В понедельник вечером, когда в Рийгикогу шло голосование по референдуму о браке, на Тоомпеа подъехал ритуальный автомобиль с гробом. Акцию организовал предприниматель из Ида-Вирумаа Рихо Леппик.
Тем самым Леппик решил подкрепить сегодняшнее обращение туристического сектора Ида-Вирумаа к правительству.
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