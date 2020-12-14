14.12.2020, 23:09

ФОТО: предприниматели Ида-Вирумаа прислали на Тоомпеа гроб

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Kirst valitsusele 14.12.2020 Foto: Andres Putting

В понедельник вечером, когда в Рийгикогу шло голосование по референдуму о браке, на Тоомпеа подъехал ритуальный автомобиль с гробом. Акцию организовал предприниматель из Ида-Вирумаа Рихо Леппик.

Тем самым Леппик решил подкрепить сегодняшнее обращение туристического сектора Ида-Вирумаа к правительству.

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