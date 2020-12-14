ФОТО: предприниматели Ида-Вирумаа прислали на Тоомпеа гроб

Тем самым Леппик решил подкрепить сегодняшнее обращение туристического сектора Ида-Вирумаа к правительству.

”Сегодня от правительства нет решений или планов. Ида-Вирумаа закрыли и не дали объяснений, что будет дальше. Мы находимся в неизвестности и персонал — под большим вопросом”, — сказал Леппик. По его словам, многие бизнесмены сейчас перед тяжелым выбором: или сокращать работников или надеяться на помощь правительства и на возможное возобновление через несколько месяцев обычной деятельности.

По мнению Леппика, правительство должно было уже раньше реагировать на очаги коронавируса в Ида-Вирумаа.

Хотя бизнесмен написал премьер-министру, министру социальных дел и директору Департамента здоровья, ответов от них по поводу мер помощи не поступило. Леппик отмечает, что весна потребовала от предпринимателей вклада собственных средств, поэтому к сегодняшнему дню сбережения закончились.

Координатор Ида-Вируского центра предпринимательства по туризму Кадри Ялонен рассказала, что в сегодняшнем обращении к правительству туристический сектор просит принять решение по мерам поддержки уже на этой неделе.

”Без этого мы не можем двигаться вперед, сбережений нет”, — повторила она слова Леппика. Фирмам нужны пособия на зарплаты и компенсация ущерба, нанесенного кризисом.

”Решение о закрытии Ида-Вирумаа стало полным шоком. Поначалу говорили, что правительство рассматривает компенсационные меры. До тех пор, пока решения по ним не будет принято, уверенности нет”, — добавила она.

По словам координатора, в Ида-Вирумаа 160 туристических компаний, и проблема у всех общая. Предприятия не знают, нужно ли сокращать людей или правительство предложит помощь по зарплатам.

Ялонен приводит в пример четыре наиболее крупных ида-вируских спа. ”Неполученный доход этих четырех спа за три недели составляет 1,4 млн евро”, — говорит она. По мнению координатора, правительству дешевле будет поддержать туризм, чем потом реанимировать эти компании. ”Полное закрытие спа и последующее открытие обошлось бы примерно в 20 млн. евро”,- такие цифры привела она для сравнения.