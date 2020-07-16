ФОТО | Полиция задержала в Пылвамаа мужчин, которые выращивали в лесу коноплю

В ходе проведенных различных процессуальных действий следователи обнаружили незаконные посадки конопли, и были задержаны двое подозреваемых мужчин, рассказала лейтенант полиции из Пылваской группы следователей Сигне Саарепуу.

"В ходе расследования мы установили, что конопля была выращена в лесистой местности в волости Пылва. На месте происшествия было посажено около 300 кустов конопли, которые были самими подозреваемыми собраны и упакованы в бочки непосредственно перед их задержанием", — пояснила лейтенант полиции.

В рамках продолжающегося расследования в начале недели полиция задержала 31-летнего и 32-летнего мужчин из Тартуского уезда, которые ранее не наказывались в уголовном порядке.

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Терье Алексашин пояснила, что в отношении задержанных мужчин возбуждено уголовное дело по статье о незаконном выращивании каннабиса.

"При таком большом количестве растений конопли маловероятно, что мужчины выращивали их только для личного потребления, и мотивы и цели подозреваемых будут выяснены в ходе дальнейшего расследования. В любом случае, обнаружение и искоренение посадок конопли в таких масштабах дает четкий сигнал о том, что правоохранительные органы последовательно и постоянно проводят хорошую работу по выявлению таких действий ", — сказала Алексашин.

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