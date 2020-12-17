17.12.2020, 14:40

ФОТО | Полиция проверила соблюдение нарвскими храмами коронавирусных ограничений

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Рауно Вольмар
EST 6
ФОТО | Полиция проверила соблюдение нарвскими храмами коронавирусных ограничений
Rauno Volmar

Хотя в Ида-Вирумаа введены жесткие коронавирусные ограничения, двери церквей не закрылись.

Полиция посетила несколько нарвских храмов, чтобы проверить — как люди соблюдают ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Основные из них — соблюдение дистанции, ношение масок и использование дезинфицирующих средств.

Посмотрите фотографии нашего корреспондента, который сопровождал сотрудников полиции в ходе рейда.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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