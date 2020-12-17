ФОТО | Полиция проверила соблюдение нарвскими храмами коронавирусных ограничений

Полиция посетила несколько нарвских храмов, чтобы проверить — как люди соблюдают ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Основные из них — соблюдение дистанции, ношение масок и использование дезинфицирующих средств.

Посмотрите фотографии нашего корреспондента, который сопровождал сотрудников полиции в ходе рейда.

Комментирует сотрудник Идаской префектуры старший комиссар полиции Евгений Малахов:

"Полиция действительно периодически посещает храмы и церкви, чтобы убедиться в том, что в общественном месте соблюдаются меры предотвращения распространения вируса, а именно учитывая приближающиеся рождественские праздники церкви и другие общественные места для проведения религиозных обрядов могут быть открыты для посетителей при условии соблюдения 50% заполняемости, правила 2+2, обязательства носить маску и использования дезинфицирующих средств. Во время причащения и прочих религиозных таинств, церкви и религиозные службы должны соблюдать необходимые меры для предотвращения распространения вируса. Если полицейские замечают какие-то несоблюдения ограничений в церкви, то мы проводим беседу и объясняем необходимость соблюдения ограничений.

Полицейские посещают храмы с разной периодичностью — она зависит от того, как часто замечались несоблюдения ограничений в храмах во время предыдущих посещений."

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!