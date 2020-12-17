17.12.2020, 14:40

ФОТО | Полиция проверила соблюдение нарвскими храмами коронавирусных ограничений

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Рауно Вольмар
EST 15
ФОТО | Полиция проверила соблюдение нарвскими храмами коронавирусных ограничений
Rauno Volmar

Хотя в Ида-Вирумаа введены жесткие коронавирусные ограничения, двери церквей не закрылись.

Полиция посетила несколько нарвских храмов, чтобы проверить — как люди соблюдают ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Основные из них — соблюдение дистанции, ношение масок и использование дезинфицирующих средств.

Посмотрите фотографии нашего корреспондента, который сопровождал сотрудников полиции в ходе рейда.

Комментирует сотрудник Идаской префектуры старший комиссар полиции Евгений Малахов:

"Полиция действительно периодически посещает храмы и церкви, чтобы убедиться в том, что в общественном месте соблюдаются меры предотвращения распространения вируса, а именно учитывая приближающиеся рождественские праздники церкви и другие общественные места для проведения религиозных обрядов могут быть открыты для посетителей при условии соблюдения 50% заполняемости, правила 2+2, обязательства носить маску и использования дезинфицирующих средств. Во время причащения и прочих религиозных таинств, церкви и религиозные службы должны соблюдать необходимые меры для предотвращения распространения вируса. Если полицейские замечают какие-то несоблюдения ограничений в церкви, то мы проводим беседу и объясняем необходимость соблюдения ограничений.

Полицейские посещают храмы с разной периодичностью — она зависит от того, как часто замечались несоблюдения ограничений в храмах во время предыдущих посещений."

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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