ФОТО | Полиция показала, где сегодня в Нарве установила мобильную камеру контроля скорости

Как вчера, так и сегодня мобильная камера дорожного движения стоит в Нарве на тех участках дороги, где, по оценке полиции, водители транспортных средств должны быть максимально бдительны во имя избежания несчастных случаев.
"По оценке полиции были выбраны определенные отрезки дорог исходя из количества нарушения правил дорожного движения и частоты ДТП, а также несчастных случаев.
При выборе местоположений камеры, сотрудники полиции также отталкивались и от ранее прозвучавшего мнения горожан.
Желаем вам безопасно добраться до дома!"
Nii eile kui täna seisab mobiilne liikluskaamera Narvas neil teelõikudel, kus politsei hinnangul peab mootorsõiduki juht...
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