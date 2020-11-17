ФОТО | Полиция показала, где сегодня в Нарве установила мобильную камеру контроля скорости

"По оценке полиции были выбраны определенные отрезки дорог исходя из количества нарушения правил дорожного движения и частоты ДТП, а также несчастных случаев.

При выборе местоположений камеры, сотрудники полиции также отталкивались и от ранее прозвучавшего мнения горожан.

Желаем вам безопасно добраться до дома!"

Nii eile kui täna seisab mobiilne liikluskaamera Narvas neil teelõikudel, kus politsei hinnangul peab mootorsõiduki juht... Опубликовано Narva politseijaoskond Вторник, 17 ноября 2020 г.