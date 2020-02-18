ФОТО | Полиция ищет пропавшего в Нарве 47-летнего Дмитрия

Мужчина может находиться в Нарве, Силламяэ или Таллинне, не исключены и другие регионы. У Дмитрия могут быть проблемы со здоровьем, но в медицинских учреждениях его нет.

Мобильного телефона у Дмитрия при себе нет. Он и раньше уходил таким образом из дома, но возвращался. Полиция проверила возможные места, где он может находиться, но пока поиски не принесли результата.

Рост Дмитрия 160 см, он худощавого телосложения. На нем была длинная серая куртка с капюшоном, черные спортивные брюки и черные кроссовки, на нем может быть черная вязаная шапка.

Полиция просит всех, кто видел Дмитрия начиная с 13 февраля, позвонить на номер Центра тревоги 112 или в полицию по номеру 51967060.