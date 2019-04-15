15.04.2019, 10:34

ФОТО: Неужели в Нарве школьников кормят настолько плохо? Директор Языкового лицея категорически с этим не согласна


Роман Викулов
Роман Викулов
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Narva Keeltelütseum Instagram
Narva Keeltelütseum InstagramFoto: Narva Keeltelütseum Instagram

Хотя Mann Grupp организует питание учеников во многих нарвских гимназиях и школах, именно в Языковом лицее его качество вызвало острую критику со стороны воспитанников. А то, что администрация лицея не приняла факт того, что школьники открыто проявили свое недовольство, чем их кормят, некоторые родители называют причиной того, что дети покинули это одно из самых престижных учебных заведений Эстонии.

”Я была вынуждена перевести ребенка в другую школу, — говорит мама восьмиклассницы, которая на фоне истории с недовольством детьми качеством питания просто отказалась, по ее словам, ходить в лицей. — Дело же было не только в том, что еда плохого качества, а в том, что администрация не прислушивается к этим жалобам”.

”Способом решения проблемы я вижу смену поставщика питания”, — сказал Delfi один из гимназистов Языкового лицея.

”Нам просто запрещают доставать телефоны в столовой, фотографировать еду”,- отметила другая ученица лицея.

По словам еще одной ученицы, напряжение создало не качество питания как таковое, а отношение администрации к высказываниям по этому поводу учеников, то есть дело в проблемах во взаимопонимании между руководством лицея и его учениками.

Родители утверждают, что вопрос неудовлетворительного уровня питания детей поднимался годами, в частности, на родительских собраниях, но ничего не менялось.

”Нам всегда говорилось, что все неплохо, и сами учителя и члены администрации обедают в школе и вполне довольны тем, как готовит Mann Grupp. Но у детей все-таки терпение лопнуло, и примерно год назад они начали выкладывать фотографии на канале в Instagram. И это показало то, что не только один-два ребенка недовольны, а есть серьезная ситуация, на которую надо обратить внимание”, — сказала мама 12-классницы, продолжающей учиться в лицее.

По словам родителей, общение с администрацией проявивших инициативу 12-классниц закончилось тем, что им сказали, что раз уж вы покидаете лицей вот-вот, то это не то, что должно их особенно волновать.

”Да, они питьевую воду перенесли в удобное место в столовой, о чем директор говорила в прессе, как о примере того, что администрация прислушалась к детям. Но этим же все не исчерпывается. Качество питания с детьми просто никто не обсуждает. У меня ребенок буквально на этой неделе пришел домой с фотографией, на которой был кусок пластика, вероятно, попавшего в блюдо от упаковки с фаршем. И дети уже не верят в то, что жалобы администрации могут дать какой-то положительный эффект. Скажут, что это вы сами подсовываете, вот и весь разговор”, — сказала мама гимназиста.

Родители подчеркивают, что отдавали своих детей не в элитную школу в данном случае, а в школу, расположенную максимально близко к их месту жительства. Как говорят родители и ученики, тематический аккаунт в Instagram ”Хватит нас травить!” был создан одним из гимназистов, а потом его развитие поддержали другие ученики.

Председатель фракции Meie Narva Яна Кондрашова говорит, что ее с коллегами по оппозиции не удовлетворил ответ Отдела культуры на запрос по ситуации с детским питанием в школах Нарвы.

”Важна же не только ситуация с питанием, а то, что дети выступили по небезразличной для них теме, но не нашли понимания у администрации лицея. Это же разговор и о том, насколько поддерживают демократию, активность молодежи руководители нарвских учебных заведений. Когда я еще училась в Кесклиннаской гимназии, у нас были схожие проблемы. В гимназии была отремонтированная кухня, но нам навязывали привозное питание. Тоже была борьба за то, чтобы все было по-другому”, — сказала Яна Кондрашова.

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”При том, что фирма Mann Grupp поставляет еду и в другие нарвские школы, первыми заявили протест по поводу ее качества ученики Языкового лицея. И сейчас некоторые говорят о том, что ученики элитного заведения хотят чего-то нереального, привыкнув питаться по ресторанам, скажем, — отмечает Кондрашова. — Поставки питания в школы со стороны Mann Grupp осуществляются с давнего времени и регулярные поставки на эту услугу не проводятся. А если посчитать объем этого бизнеса, то получаетcя, что в Нарве есть примерно 5000 школьников, а то есть их питание городу обходится примерно в миллион евро в год, без учета того, что дети тратят в буфетах”.

Яна Кондрашова сообщает, что уже занимается письмом, в котором предложит новому мэру обратить внимание на ситуацию и ”провести-таки конкурс на поставку услуги организации школьного питания".

”В городе не должно быть ситуации, когда нарвские дети получают разного качества питание в школах. Питанием в Ваналиннаской государственной школе довольны и дети, и учителя, и родители. И сама госпожа Лутус, руководящая Отделом культуры. Так почему бы за все эти годы, когда Виктория руководит отделом культуры, было не инициировать такую поставку? Срочность договора создала бы конкуренцию и повысила бы качество питания”.

Директор Языкового лицея Надежда Черкашина считает, что эта проблема подается ярче, чем она есть на самом деле.

”Социальные сети, в том числе Instagram, никогда не были объективным источником информации. Там очень легко сгустить краски, например, сохранив только негативные комментарии.

Проведённое в марте исследование в нашем лицее показало, что у нас нет серьезной проблемы с качеством питания. В выборку попало несколько классов основной школы, в том числе и тот 8 класс, откуда поступили жалобы детей и родителей. Результаты показали, что от 65 до 73 процентов учеников довольны качеством питания.

Все материалы исследования у нас сохранены. Я ознакомила с ними родителей и готова показать всем заинтересованным лицам. Кроме того, в школе никогда не было случаев отправлений или чего-то такого, на основании чего можно было бы расторгнуть действующий на постоянной основе договор с фирмой Mann Grupp. Договор был заключен до меня, хотя это не значит, что я не слежу за качеством питания и не обращаю внимания на жалобы детей. Я сожалею, что эта ситуация вызвала негативные чувства у двух покинувших школу восьмиклассников и их родителей”, — говорит Черкашина.

Она также считает, что сейчас нет поводов критиковать услугу OÜ Mann Grupp больше, чем любое общественное питание.

”Более того, я очень ценю бригаду работающих у нас в столовой людей. Это очень старательные, аккуратные, трудолюбивые женщины. Я точно знаю, что если и возникнет какая-либо проблема с порцией, то они обязательно извинятся и заменят ее. Я не склонна идеализировать ситуацию. Конечно, всегда есть, над чем работать. Например, за лето хотелось бы организовать отдельное помещение для питания гимназистов. Мы увидели эту необходимость как раз в ходе дискуссии с учениками старших классов. Это непросто и недешево, но я надеюсь, что у нас это получится”, — сказала Черкашина.

Отвечая на запрос оппозиции по поводу качества питания в Нарвских школах и гимназиях заместитель руководителя Отдела культуры Дмитрий Вергун в частности отметил, что OÜ Mann Grupp не получало в 2018-2019 годах ни одной письменной жалобы.

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