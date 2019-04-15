ФОТО: Неужели в Нарве школьников кормят настолько плохо? Директор Языкового лицея категорически с этим не согласна

”Нам всегда говорилось, что все неплохо, и сами учителя и члены администрации обедают в школе и вполне довольны тем, как готовит Mann Grupp. Но у детей все-таки терпение лопнуло, и примерно год назад они начали выкладывать фотографии на канале в Instagram. И это показало то, что не только один-два ребенка недовольны, а есть серьезная ситуация, на которую надо обратить внимание”, — сказала мама 12-классницы, продолжающей учиться в лицее.

По словам родителей, общение с администрацией проявивших инициативу 12-классниц закончилось тем, что им сказали, что раз уж вы покидаете лицей вот-вот, то это не то, что должно их особенно волновать.

”Да, они питьевую воду перенесли в удобное место в столовой, о чем директор говорила в прессе, как о примере того, что администрация прислушалась к детям. Но этим же все не исчерпывается. Качество питания с детьми просто никто не обсуждает. У меня ребенок буквально на этой неделе пришел домой с фотографией, на которой был кусок пластика, вероятно, попавшего в блюдо от упаковки с фаршем. И дети уже не верят в то, что жалобы администрации могут дать какой-то положительный эффект. Скажут, что это вы сами подсовываете, вот и весь разговор”, — сказала мама гимназиста.

Родители подчеркивают, что отдавали своих детей не в элитную школу в данном случае, а в школу, расположенную максимально близко к их месту жительства. Как говорят родители и ученики, тематический аккаунт в Instagram ”Хватит нас травить!” был создан одним из гимназистов, а потом его развитие поддержали другие ученики.

Председатель фракции Meie Narva Яна Кондрашова говорит, что ее с коллегами по оппозиции не удовлетворил ответ Отдела культуры на запрос по ситуации с детским питанием в школах Нарвы.

”Важна же не только ситуация с питанием, а то, что дети выступили по небезразличной для них теме, но не нашли понимания у администрации лицея. Это же разговор и о том, насколько поддерживают демократию, активность молодежи руководители нарвских учебных заведений. Когда я еще училась в Кесклиннаской гимназии, у нас были схожие проблемы. В гимназии была отремонтированная кухня, но нам навязывали привозное питание. Тоже была борьба за то, чтобы все было по-другому”, — сказала Яна Кондрашова.

”При том, что фирма Mann Grupp поставляет еду и в другие нарвские школы, первыми заявили протест по поводу ее качества ученики Языкового лицея. И сейчас некоторые говорят о том, что ученики элитного заведения хотят чего-то нереального, привыкнув питаться по ресторанам, скажем, — отмечает Кондрашова. — Поставки питания в школы со стороны Mann Grupp осуществляются с давнего времени и регулярные поставки на эту услугу не проводятся. А если посчитать объем этого бизнеса, то получаетcя, что в Нарве есть примерно 5000 школьников, а то есть их питание городу обходится примерно в миллион евро в год, без учета того, что дети тратят в буфетах”.

Яна Кондрашова сообщает, что уже занимается письмом, в котором предложит новому мэру обратить внимание на ситуацию и ”провести-таки конкурс на поставку услуги организации школьного питания".

”В городе не должно быть ситуации, когда нарвские дети получают разного качества питание в школах. Питанием в Ваналиннаской государственной школе довольны и дети, и учителя, и родители. И сама госпожа Лутус, руководящая Отделом культуры. Так почему бы за все эти годы, когда Виктория руководит отделом культуры, было не инициировать такую поставку? Срочность договора создала бы конкуренцию и повысила бы качество питания”.

Директор Языкового лицея Надежда Черкашина считает, что эта проблема подается ярче, чем она есть на самом деле.

”Социальные сети, в том числе Instagram, никогда не были объективным источником информации. Там очень легко сгустить краски, например, сохранив только негативные комментарии.

Проведённое в марте исследование в нашем лицее показало, что у нас нет серьезной проблемы с качеством питания. В выборку попало несколько классов основной школы, в том числе и тот 8 класс, откуда поступили жалобы детей и родителей. Результаты показали, что от 65 до 73 процентов учеников довольны качеством питания.

Все материалы исследования у нас сохранены. Я ознакомила с ними родителей и готова показать всем заинтересованным лицам. Кроме того, в школе никогда не было случаев отправлений или чего-то такого, на основании чего можно было бы расторгнуть действующий на постоянной основе договор с фирмой Mann Grupp. Договор был заключен до меня, хотя это не значит, что я не слежу за качеством питания и не обращаю внимания на жалобы детей. Я сожалею, что эта ситуация вызвала негативные чувства у двух покинувших школу восьмиклассников и их родителей”, — говорит Черкашина.

Она также считает, что сейчас нет поводов критиковать услугу OÜ Mann Grupp больше, чем любое общественное питание.