23.02.2020, 08:02
ФОТО | Необычное сочетание сувениров в Нарве: эстонский флаг ко Дню независимости и танк ко Дню защитника отчества
Наверное, такое возможно только в Нарве! В торговом центре Astri на одном и том же прилавке можно увидеть и сувенирное мыло в виде эстонского флага, посвященное Дню независимости Эстонии, и мыло в форме танка к российскому празднику, Дню защитника отечества. Не говоря уже о мыле к 8 марта. Все это — made in Narva.
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