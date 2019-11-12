ФОТО | Нарвская полиция разыскивает мужчину, которого подозревают в краже

На фото изображён мужчина, которого есть основания подозревать в краже наручных часов. Кража была совершена в магазине, который расположен в Нарве.
Всех, кто знает этого мужчину или имеет информацию о его местонахождении, просим связаться с полицейским по телефону 357 6147 или aleksandr.kornejev@politsei.ee
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