ФОТО: Нарва, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ примерно на час остались без электричества

По информации Спасательного департамента, произошел пожар на подстанции рядом с Балтийской электростанцией. Горел трансформатор. Для людей опасности нет.

Компания Elering написала в пресс-релизе, что в администрируемой предприятием подстанции Балтийской электростанции вечером в субботу отключились трансформаторы. "Город Нарва остался без электричества. Elering немедленно приступил к расследованию ситуации", — значится в пресс-сообщении.

Ранее сообщалось, что в Нарве с 5 утра примерно до 10:30 был обесточенным довольно крупный район города. Порталу rus.err.ee в отделе оперативного обслуживания VKG Elektrivõrgud комментарии дать отказались, сославшись на то, что это задача пресс-секретаря предприятия.