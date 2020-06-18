ФОТО: На главной улице Силламяэ нашли уже с десяток древних могил

На этой неделе на месте ведут раскопки специалисты. По словам исследователя ТУ Мартина Малве, речь может идти о древнем захоронении.

Ко вторнику было найдено с десяток могил, но археологи уверены, что их намного больше.

По оценке Малве, речь идет о могилах местных жителей, а не военном захоронении. Найдены останки как мужчин, так женщин и детей.