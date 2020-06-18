18.06.2020, 12:05

ФОТО: На главной улице Силламяэ нашли уже с десяток древних могил


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Ida-Virumaa ringkäik. Foto: Priit Simson

В начале июня в ходе строительных работ на улице Кеск в Силламяэ были найдены человеческие останки

На этой неделе на месте ведут раскопки специалисты. По словам исследователя ТУ Мартина Малве, речь может идти о древнем захоронении.

Ко вторнику было найдено с десяток могил, но археологи уверены, что их намного больше.

По оценке Малве, речь идет о могилах местных жителей, а не военном захоронении. Найдены останки как мужчин, так женщин и детей.

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