18.06.2020, 12:05
ФОТО: На главной улице Силламяэ нашли уже с десяток древних могил
В начале июня в ходе строительных работ на улице Кеск в Силламяэ были найдены человеческие останки
В начале июня в ходе строительных работ на улице Кеск в Силламяэ были найдены человеческие останки
На этой неделе на месте ведут раскопки специалисты. По словам исследователя ТУ Мартина Малве, речь может идти о древнем захоронении.
Ко вторнику было найдено с десяток могил, но археологи уверены, что их намного больше.
По оценке Малве, речь идет о могилах местных жителей, а не военном захоронении. Найдены останки как мужчин, так женщин и детей.
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