ФОТО | "Крик души". Читатель недоволен, что на пляже в Нарва-Йыэсуу полно народу

"Пишу из-за безысходности. Ситуация, которая творится в Эстонии — ужасная. В то время, как по всей Эстонии объявлено чрезвычайное положение и государство неоднократно просило людей оставаться дома, в субботу, 28 марта в Нарва-Йыэсуу была прекрасная погода и большое количество людей выбралось туда погулять. Действительно прекрасная картина во время карантина?

Я не понимаю, почему государство до сих пор не ввело полный карантин (комендантский час). Мне тоже скучно дома и я тоже хочу гулять. Но я должен быть дома, чтобы вся эта ситуация разрешилась как можно скорее. Почему этого не понимают люди? Как до них ещё можно это донести? Почему хотя бы не оградить те места, где любит собираться большинство людей? Я правда не понимаю. Крик души", — написал Илья Бушейко.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!