14.02.2020, 17:45

ФОТО: Конец саге! Легендарный макет Старой Нарвы нашел пристанище

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Galerii: 15 pilti
Vana-Narva makett Foto: Sven Arbet

Проблема с экспонированием макета Старой Нарвы, похоже, спустя десять лет наконец получила решение, пишет Maaleht.

Так, согласно имеющимся данным, состоящий из почти 490 зданий макет с 1 апреля будет выставлен в административном здании бывшей мебельной фабрики ”Нарова”. В июле к легендарному макету прибавится еще одна экспозиция, рассказывающая об истории Нарвы и ее будущем.

Автор макета Федор Шанцын сейчас работает в Нарвском музее и доволен местом, где будет экспонироваться его детище.

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