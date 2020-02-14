ФОТО: Конец саге! Легендарный макет Старой Нарвы нашел пристанище

Проблема с экспонированием макета Старой Нарвы, похоже, спустя десять лет наконец получила решение, пишет Maaleht.
Так, согласно имеющимся данным, состоящий из почти 490 зданий макет с 1 апреля будет выставлен в административном здании бывшей мебельной фабрики ”Нарова”. В июле к легендарному макету прибавится еще одна экспозиция, рассказывающая об истории Нарвы и ее будущем.
Автор макета Федор Шанцын сейчас работает в Нарвском музее и доволен местом, где будет экспонироваться его детище.
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