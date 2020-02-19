ФОТО | Кажется, мы нашли самое смешное название улицы в Эстонии





Сейчас 3 редактора RusDelfi работают из Кохтла-Ярве. В программе нашего трехдневного визита ؙ — встреча с читателями из пятого по величине города Эстонии, интервью с первыми лицами Кохтла-ярве, в ходе которых мы сможем задать некоторые волнующие жителей города вопросы.