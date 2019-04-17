ФОТО: Катри Райк — о недовольстве нарвитян грандиозной стройкой, о ”постминистерской” депрессии и не угасающем желании стать мэром города

По ее словам, даже когда прекратятся земляные работы, долбление плиты и вывоз известняка, жалобы наверняка продолжатся, так как шум стройки будет будоражить местных жителей.

- А зачем вообще создается такой глубокий котлован?

- Будут построены два этажа, находящиеся ниже уровня земли. Там разместятся в числе прочео технические помещения для обеспечения работы бассейна, — сказала Райк. — Но, конечно, в колледже будет находиться не только бассейн — он займет около 20 процентов от общего пространства, а еще 20 процентов, например, будут использоваться Тартуским университетом.

- Катри, как вы прокомментируете разговоры, будто бы вы можете вернуться в кресло ректора Академии МВД?

- Это совершенно невозможно. Был проведен конкурс на нового ректора, и его итоги утверждены лично мною. У меня нет никакого права снова занять это место. Также могу сказать, что и на место директора Нарвского колледжа Тартуского университета вернуться не могу, но обязательно буду работать в горсобрании после того как истекут мои полномочия министра МВД, то есть после 29 апреля.

- Есть ли у вас какой-то большой план в отношении Нарвы?

- По-прежнему рассчитываю стать мэром города. Только сегодня утром говорила с таксистом и в очередной раз поняла, что я здесь нужна, как бы пафосно это не звучало. Буду вообще активно участвовать в политической жизни Ида-Вирумаа. Тут есть хорошие возможности для развития политической карьеры — конкуренция не очень большая.

- Как переживаете расставание с министерским портфелем?

- Конечно, это непросто. Только недавно я погрузилась в эту работу, и тут все кончилось, что привело в некотором смысле к депрессии или, как я это называю, ”постминистерскому” синдрому. Тут сложно не начать задавать себе вопросы: что делать дальше, кому я нужна, нужна ли я?

- Как справляетесь с этим состоянием?

- Все-таки я начинаю работать в Рийгикогу. Это, конечно, не самая ложная работа, но дело очень важное, ответственное. И в то же время готовлю к выходу путеводитель по Нарве, который пока условно называется ”Нарва в эстонской литературе”. Это будет такая экскурсия по городу, составленная на основе отрывков из художественных произведений. Путеводитель, первый за долгое время, будет издан на эстонском языке, а потом, вероятно, появится краткая версия на русском. Правда, я пока не решила как это лучше сделать. Там, кстати, будет очень интересный иллюстративный ряд, когда архивные фотографии столетней давности, например, будут накладываться на современный вид того или иного места. Этой книгой я отмечу то, что уже почти 20 лет провела в Нарве и покидать ее не собираюсь.

- Что же все-таки значит новая коалиция для жителей Ида-Вирумаа?

- Поживем — увидим. Но пока фактом является то, что в новом коалиционном договоре об Ида-Вирумаа многое говорится слишком неконкретно, а, например, о возврате в уезд экологических налогов, которые местные предприятия платят государству, там не упоминается. Вообще, боюсь, что эта коалиция из трех партий, которой уже многие недовольны, будет больше времени тратить не на вопросы развития Эстонии и Ида-Вирумаа, в частности, а на то, чтобы сохранить хоть какое-то взаимопонимание внутри коалиции, а главное — чтобы создать видимость, что все хорошо.

- Как, по вашему, будет развиваться политическая ситуация в Нарве?

- Интересно, например, создадут ли фракцию Центристской партии в городском собрании. Сейчас там есть два центриста — Федор Овсянников и Тармо Таммисте. Позиции Центристской партии ослабли в Нарве, и будет ли она их активно восстанавливать? Сейчас и Социал-демократическая партия плохо представлена в городе, так же как и другие партии. Мне кажется очень важным то, чтобы эта ситуация поменялась. Все-таки сегодня ”беспартийность” нарвской власти отдаляет ее от государства.

- Как считаете, как будет развиваться история с уголовным делом в отношении Алексея Воронова? Насколько это важная история?