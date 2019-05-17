ФОТО: Йыхвиские спасатели стали победителями на местных профессиональных соревнованиях

Второе место заняла Раквереская команда, третье — команда спасателей Кивиыли. На четвертом месте в общем зачете — нарвитяне. Именно эти команды отправятся в августе на всеэстонские соревнования профессиональных спасателей Eliitkomando — 2019.

Соревнования проходят каждый год в мае, в этот раз участвовало десять команд из Ида- и Ляэне-Вирумаа, а также семь добровольческих команд, среди которых победителем стала добровольная спасательная команда Кадрина.