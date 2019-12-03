03.12.2019, 18:56
ФОТО | История со счастливым концом: нарвские полицейские вернули потерявшегося щенка хозяину
Вчера патруль Нарвского отделения полиции получил вызов в дом на улице Маяковского в Силламяэ, в подъезде которого обнаружили щенка коричневого цвета, который бродил один.
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