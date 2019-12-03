ФОТО | История со счастливым концом: нарвские полицейские вернули потерявшегося щенка хозяину

Поскольку расположенный в Нарве приют для собак ночью не работает, полицейские доставили щенка в Нарвское отделение полиции, чтобы утром вернуть собаку хозяину.

Сегодня утром районная группа Силламяэ взяла собаку в охапку и отвезла щенка обратно к брату хозяина.