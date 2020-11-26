ФОТО и ВИДЕО | В Нарве состоялся немногочисленный пикет в поддержку отправленного в отставку Евграфова

Сегодня, 26 ноября, для Нарвы должен был состояться исторический день: горожане, не согласные с решением нарвского горсобрания, которое отправило теперь уже бывшего мэра Алексея Евграфова в отставку, организовали протестную акцию. Однако народу пришло немного, человек 20-25.
Пикет проходил возле здания Нарвского горсобрания. Мирная акция прошла с 15:30 до 16:30. К самому началу — 15:30 к месту проведения пикета пришли 4 человека. В 15:45 было 16 человек, также был развернут плакат в поддержку Евграфова со словами "Народ видит работу мэра Евграфова! Дайте работать дальше!"
В течение 15 минут с начала акции полицейская патрульная машина два раза проехала мимо собравшихся.
Погода была плохая, шел дождь. К 16:00 подошла оппозиционный депутат Катри Райк, которая обратилась к собравшимся: "Есть ли у вас ко мне вопросы?" Люди стали расспрашивать ее, почему Евграфову был выражен вотум недоверия.
Оппозиционный депутат Катри Райк рада, что Нарва так активно реагирует на политическую ситуацию в городе. Она вспоминает, то в последний раз бурные политические обсуждения в Нарве были в 2004 году с Партией реформ и Res Publica.
"А пикет есть пикет. У нас в стране демократия", — добавляет Райк.
Стоит отметить, что среди горожан на пикет пришли и те, кто поддерживал отставку Евграфова.
На протяжении недели нарвская инициативная группа Дмитрий Мелис, Алла Деловая и Андрей Зайцев собирали подписи в поддержку Евграфова. Всего было собрано 2856 подписей.
Ранее Евграфов сказал, что во время проведения пикета что-то может выйти из-под контроля. "Опасения есть, и самое главное, я не хочу, чтобы вот эту историю кто-то использовал во имя своего личного пиара. То есть это не предвыборная кампания. Это не создание каких-то партийных блоков, как где-то уже начинало звучать. Это просто волеизъявление людей, которые дают оценку моей работе. И это самое главное. Хочу, чтоб так и осталось. Но это должно быть миролюбиво и только в рамках определенной этики: без хамства, без оскорблений и взаимовежливо", — призвал Евграфов и напомнил, чтобы люди соблюдали правило 2+2 в свете распространения коронавируса.
"Мы побеседовали с организаторами пикета и попросили соблюдать меры социальной дистанции, чтобы защититься от возможного распространения вируса", — сказал руководитель патрульного отделения Нарвского отделения полиции Александр Урб.
Еще до начала пикета он отметил, что полиция не будет следить на месте за правопорядком — в случае необходимости представители правопорядка всегда готовы реагировать на происшествия. "Также при возникновении каких-либо вопросов мы можем всегда связаться с организаторами, так как они оставили нам свои контактные данные", — говорил он.
Одна из организаторов пикета Алла Деловая выражала уверенность, что на акцию протеста при необходимости выйдет большинство нарвитян. "Если призовем, то выйдут. Мы проводим мирную акцию. Из-за отставки Алексея сейчас вся Эстония на ушах стоит. Он гениальный, ему надо в президенты", — уверена Деловая.
Также в 16:00 состоялось заседание Нарвского городского собрания. Изначально планировалось, что на нем состоятся выборы новых мэра и председателя горсобрания, однако этот вопрос был снят с повестки дня еще 6 дней назад.
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