ФОТО и ВИДЕО | В Нарве состоялся немногочисленный пикет в поддержку отправленного в отставку Евграфова

Пикет проходил возле здания Нарвского горсобрания. Мирная акция прошла с 15:30 до 16:30. К самому началу — 15:30 к месту проведения пикета пришли 4 человека. В 15:45 было 16 человек, также был развернут плакат в поддержку Евграфова со словами "Народ видит работу мэра Евграфова! Дайте работать дальше!"

В течение 15 минут с начала акции полицейская патрульная машина два раза проехала мимо собравшихся.

Narva protest Foto: Dmitri Fedotkin

Погода была плохая, шел дождь. К 16:00 подошла оппозиционный депутат Катри Райк, которая обратилась к собравшимся: "Есть ли у вас ко мне вопросы?" Люди стали расспрашивать ее, почему Евграфову был выражен вотум недоверия.

Оппозиционный депутат Катри Райк рада, что Нарва так активно реагирует на политическую ситуацию в городе. Она вспоминает, то в последний раз бурные политические обсуждения в Нарве были в 2004 году с Партией реформ и Res Publica.

Narva protest Foto: Dmitri Fedotkin

"А пикет есть пикет. У нас в стране демократия", — добавляет Райк.

Стоит отметить, что среди горожан на пикет пришли и те, кто поддерживал отставку Евграфова.

На протяжении недели нарвская инициативная группа Дмитрий Мелис, Алла Деловая и Андрей Зайцев собирали подписи в поддержку Евграфова. Всего было собрано 2856 подписей.

В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили заявление организаторов, что пикет был зарегистрирован как открытое собрание.

Ранее Евграфов сказал, что во время проведения пикета что-то может выйти из-под контроля. "Опасения есть, и самое главное, я не хочу, чтобы вот эту историю кто-то использовал во имя своего личного пиара. То есть это не предвыборная кампания. Это не создание каких-то партийных блоков, как где-то уже начинало звучать. Это просто волеизъявление людей, которые дают оценку моей работе. И это самое главное. Хочу, чтоб так и осталось. Но это должно быть миролюбиво и только в рамках определенной этики: без хамства, без оскорблений и взаимовежливо", — призвал Евграфов и напомнил, чтобы люди соблюдали правило 2+2 в свете распространения коронавируса.

"Мы побеседовали с организаторами пикета и попросили соблюдать меры социальной дистанции, чтобы защититься от возможного распространения вируса", — сказал руководитель патрульного отделения Нарвского отделения полиции Александр Урб.