ФОТО и ВИДЕО | В Кивиыли учителя и родители учеников устроили протест под окнами волостной управы из-за увольнения директора школы
Учителя и родители учеников Кивиылиской первой средней школы провели протест у здания управы волости Люганузе, так как встреча представителей школы и волостной власти не прояснила причины увольнения директора Хейди Уусталу.
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