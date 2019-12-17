ФОТО и ВИДЕО | В Кивиыли учителя и родители учеников устроили протест под окнами волостной управы из-за увольнения директора школы

Школьная община также передала вотум недоверия, в котором они требуют отставку руководства как волостной управы, так и волостного совета.

Как мы уже сообщали, освободить от должности директора Кивиылиской первой средней школы Хейди Уусталу было решено из-за того, что она разрешила провести в помещениях школы собрание молодежного крыла Партии реформ, где якобы попытались организовать смену власти в Кивиыли.

В Кивиыли сейчас находятся у власти Центристская партия и Isamaa, Уусталу же является членом Партии реформ. Сам педагог утверждает, что не проводила никакой пропаганды.