ФОТО и ВИДЕО | В Кивиыли учителя и родители учеников устроили протест под окнами волостной управы из-за увольнения директора школы(2)
Учителя и родители учеников Кивиылиской первой средней школы провели протест у здания управы волости Люганузе, так как встреча представителей школы и волостной власти не прояснила причины увольнения директора Хейди Уусталу.
В день похорон Лужкова скончался М. Сафронов
Кем оказались родители Греты Тунберг
Убивший свою девушку историк Соколов признан вменяемым
Соседка вспомнила и рассказала некоторые детали о семье