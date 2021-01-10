10.01.2021, 14:10

ФОТО и ВИДЕО | "Раньше приходили пенсионеры, а сейчас много молодых". В Нарве увеличился спрос на получение бесплатного хлеба

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Рауно Волмар
фото и видео
EST

В Нарве Армия спасения в сотрудничестве с Продуктовым банковом ежедневно выдают нуждающимся бесплатно хлеб. Если раньше в очереди стояли преимущественно представители старшего поколения, то с наступлением пандемии коронавируса все чаще приходят люди среднего возраста и даже молодые мамы с колясками.

Утро 10:45. Около здания по адресу Креэнхольми, 16 а уже стоят 10 человек. До выдачи помощи остается 15 минут. Люди прибывают. С виду все одеты прилично, ни одного бездомного. По возрасту — примерно от 45 и старше. Однако ближе к 11:00 часам подошли две женщины, явно младше 40. Одна с коляской, другая с ребенком лет 10-12.

Представитель Продуктового банка в Нарве Михаил Баглай говорит, что в конце месяца, когда у людей заканчиваются деньги, за хлебом приходят порядка 100 человек в день . В середине месяца — примерно вдвое меньше. Получить помощь в рамках программы ”Хлеб жизни” можно ежедневно с 11:00 до 12:30.

”Вы же сами видите, какая ситуация. Многие потеряли работу. Раньше приходили бабушки, пенсионеры. А сейчас, смотрю, много молодых. Видели, у нас и с коляской есть”, — делится наблюдениями волонтер Продуктового банка Людмила. По ее словам, ситуация изменилась с весны.

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Волонтер Татьяна добавляет, что в городе мало производства, в связи с чем, не у всех есть работа. ”К нам приходит один молодой человек и говорит, что в последнее время живет на одних наших дарах”, — рассказывает Татьяна.

Баглай отмечает, что за хлебом и остальными продуктовыми пакетами проходят разные люди. ”Есть и семейные, есть и те, у кого временные трудности с работой”, — говорит он.

Для того, чтобы получить бесплатно хлеб, не надо вставать на учет в Департамент социальной помощи. Михаил Баглай отмечает, что программа ”Хлеб жизни” дает людям возможность немного расслабиться и получить некую уверенность в завтрашнем дне. ”По первости люди даже дрались здесь”, — вспоминает Баглай, отмечая, что сейчас ситуация наладилась и таких инцидентов не происходит. Все, кто приходят, знаю, что обязательно получат хлеб.

Волонтер Продуктового банка Андрей, который собирает помощь в торговых центрах Нарвы говорит, что с появлением коронавируса жители стали меньше жертвовать нуждающимся.

”Раньше было больше. Но есть люди, которые постоянно участвуют в акциях. Потому что эти люди были в ситуации, когда не было денег и не хватает средств на продукты и поэтому серьезно к этому относятся”, — поясняет Андрей.

Армия спасения также занимается и другими социальными программами. По вторникам в стенах Армии спасения проходит программа Baby song. ”Приходят бабушки и мамы с детьми. Много проблемных семей, где даже детей не воспитывают”, — рассказывает Баглай. По его словам, часто бывает такое, что матери покупают на детское пособие себе выпивку и наркотики, поэтому в рамках программы Baby song с такими родителями волонтеры проводят беседы.

”Цель бесед — заставить людей задуматься о ситуации, в которой они находятся. ”Стоять в очереди и получать помощь — всегда можно. И мы в этом не отказываем, но почему человек отказался в таком положении? Да, можно винить государство, нет работы или еще чего-то, но чаще всего основная причина в человеке, внутри, в его голове. Он срывается, начинает пить и наркоманить, не заботясь о своей семье и себе”, — обращает внимание Баглай.

Во время, когда с родителями проводятся беседы, другие волонтеры с их детьми играют в детских комнатах, рисуют и поют песни. При этом, как отмечает Баглай, дети порой приходят в мокрых колготках и сношенных кроссовках. ”Нужно, чтобы человек поменял свое отношение к жизни, поэтому мы обращаемся к разуму человека. Поэтому мы пытаемся не только дать пакет, но и вложить в человека сознание: ценность его жизни, понимание, что необходимо нести ответственность за свою семью”, — рассказывает Баглай о программе по работе с родителями.

Баглай отмечает, что Армия спасения неоднократно пыталась получить списки нуждающихся в Департаменте социальной помощи Нарвы. ”Мы понимаем, что в городе есть люди, которые нуждаются в продуктовой помощи. Но для этого департамент нам должен предоставить списки, мы же не будем ходить по городу и выяснять, кто нуждается”, — рассказывает Баглай. Департамент предоставляет Армии спасения и Продуктовому банку такие списки.

Армия спасения и Продуктовый банк хотели увеличить объемы предоставляемой помощи нарвитянам, а также расширить географию для жителей других районов Ида-Вирумаа. Для этого велись переговоры с городом о предоставлении других помещений, где можно складировать продукты, работать с роклой, погрузчиками и принимать грузовые машины.

"Но до сих пор проблема не решена", — сетует Баглай.

Директор нарвского Департамента социального страхования Елена Васильева говорит, что соцотдел еженедельно предоставляет Армии спасения списки в рамках программы Head.

"Мы готовы и больше предоставлять по списку тех, кто нуждается в этой помощи. Если Михаил говорит, что количество пакетов увеличилось, то мы только рады", — отмечает Васильева. По ее словам, вопрос с помещением надо решать с городом.

"Насколько я знаю, Михаил уже встречался с новым мэром Катри Райк и этот вопрос обсуждался", — добавляет Васильева.

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