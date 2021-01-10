ФОТО и ВИДЕО | "Раньше приходили пенсионеры, а сейчас много молодых". В Нарве увеличился спрос на получение бесплатного хлеба

Утро 10:45. Около здания по адресу Креэнхольми, 16 а уже стоят 10 человек. До выдачи помощи остается 15 минут. Люди прибывают. С виду все одеты прилично, ни одного бездомного. По возрасту — примерно от 45 и старше. Однако ближе к 11:00 часам подошли две женщины, явно младше 40. Одна с коляской, другая с ребенком лет 10-12.

Представитель Продуктового банка в Нарве Михаил Баглай говорит, что в конце месяца, когда у людей заканчиваются деньги, за хлебом приходят порядка 100 человек в день . В середине месяца — примерно вдвое меньше. Получить помощь в рамках программы ”Хлеб жизни” можно ежедневно с 11:00 до 12:30.

”Вы же сами видите, какая ситуация. Многие потеряли работу. Раньше приходили бабушки, пенсионеры. А сейчас, смотрю, много молодых. Видели, у нас и с коляской есть”, — делится наблюдениями волонтер Продуктового банка Людмила. По ее словам, ситуация изменилась с весны.

Волонтер Татьяна добавляет, что в городе мало производства, в связи с чем, не у всех есть работа. ”К нам приходит один молодой человек и говорит, что в последнее время живет на одних наших дарах”, — рассказывает Татьяна.

Баглай отмечает, что за хлебом и остальными продуктовыми пакетами проходят разные люди. ”Есть и семейные, есть и те, у кого временные трудности с работой”, — говорит он.

Для того, чтобы получить бесплатно хлеб, не надо вставать на учет в Департамент социальной помощи. Михаил Баглай отмечает, что программа ”Хлеб жизни” дает людям возможность немного расслабиться и получить некую уверенность в завтрашнем дне. ”По первости люди даже дрались здесь”, — вспоминает Баглай, отмечая, что сейчас ситуация наладилась и таких инцидентов не происходит. Все, кто приходят, знаю, что обязательно получат хлеб.

Волонтер Продуктового банка Андрей, который собирает помощь в торговых центрах Нарвы говорит, что с появлением коронавируса жители стали меньше жертвовать нуждающимся.

”Раньше было больше. Но есть люди, которые постоянно участвуют в акциях. Потому что эти люди были в ситуации, когда не было денег и не хватает средств на продукты и поэтому серьезно к этому относятся”, — поясняет Андрей.