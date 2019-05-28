ФОТО и ВИДЕО: Объявлен конкурс на строительство силламяэского морского променада. Смотрите, как он будет выглядеть!

В случае успешного завершения конкурса, строительные работы должны будут начаться в этом году и завершиться к концу 2020-го года.

В ходе строительства променада укрепят и благоустроят морскую береговую линию и окрестности устья реки Сытке на отрезке от недавно реставрированного бульвара Мере до порта. Также будут построены несколько мостов через реку для лучшего доступа к променаду.

Помимо пешеходно-велосипедной зоны променада, предусмотренно строительство детских и спортивных мультифункциональных игровых площадок, набережной с фонтанами и малыми формами, смотровых площадок, спусков к морю, специальных зон для гриля и пикников, мест для отдыха и парковки велосипедов. Будет установлено освещение, видеонаблюдение и сделано озеленение прилегающей территории.

В результате проектирования и уточнения калькуляции возможной стоимости работ, предполагаемая сумма строительства променада составила 4,18 млн евро (без НСО), из которых львиная доля затрат предусмотрена на берегоукрепление. Фонд развития предпринимательства EAS выделяет на строительство променада субсидию в размере 2,3 млн евро.

Срок подачи предложений для участия в конкурсе госпоставки истекает 14-го июня. По завершению конкурса депутаты Городского собрания обсудят его результаты и Городское собрание рассмотрит вопрос о выдаче горуправлению разрешения на заключение договора строительства променада.