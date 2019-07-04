ФОТО и ВИДЕО: "Не обижайте ее, пожалуйста!" На реке Нарова замечена редкая балтийская нерпа

"Это ценная балтийская нерпа! Не обижайте ее, пожалуйста!", — пишут в комментариях.









Специалисты из другой группы VK Спасение тюленей 699-23-99 отметили, что это очень хорошая новость: "Оказывается, в Нарве и Ивангороде, совсем недалеко от Нарвского водохранилища, преспокойно отдыхает балтийская нерпа, прошедшая туда из Балтики по реке Нарва (Нарова). Новость для нас и для всех балтийских исследователей тюленей совершенно потрясающая".

"Что касается нерпы, то по виду, она здорова и в помощи человека не нуждается. Единственное, чем люди могут ей помочь — не приближаться, не кричать, не стучать. В общем, никак не беспокоить это редкое животное", — пишут специалисты.