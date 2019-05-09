09.05.2019, 15:22

ФОТО и ВИДЕО: Народное шествие в честь Дня Победы в Нарве все же состоялось

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с Ивангородской крепости нарвитян приветствовал оркестр
rus.delfi.ee
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9 mai Narvas 2019 Foto: Roman Vikulov

Сегодня День победы отпраздновали и в Нарве.

Примечательно, что традиционное народное шествие все-таки состоялось, но по маршруту Петровская площадь-улица Пушкина-променад-братская могила.

По некоторым оценкам, в нем приняло участие 4000-5000 человек. Все прошло спокойно, а с Ивангородский крепости нарвитян приветствовал духовой оркестр.

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