09.05.2019, 15:22
ФОТО и ВИДЕО: Народное шествие в честь Дня Победы в Нарве все же состоялось(81)
с Ивангородской крепости нарвитян приветствовал оркестр
Сегодня День победы отпраздновали и в Нарве.
Сегодня День победы отпраздновали и в Нарве.
Примечательно, что традиционное народное шествие все-таки состоялось, но по маршруту Петровская площадь-улица Пушкина-променад-братская могила.
По некоторым оценкам, в нем приняло участие 4000-5000 человек. Все прошло спокойно, а с Ивангородский крепости нарвитян приветствовал духовой оркестр.
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