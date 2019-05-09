ФОТО и ВИДЕО: Народное шествие в честь Дня Победы в Нарве все же состоялось

Примечательно, что традиционное народное шествие все-таки состоялось, но по маршруту Петровская площадь-улица Пушкина-променад-братская могила.

По некоторым оценкам, в нем приняло участие 4000-5000 человек. Все прошло спокойно, а с Ивангородский крепости нарвитян приветствовал духовой оркестр.