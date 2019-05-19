ФОТО и ВИДЕО: Легендарная ”Narova” вернулась ярмаркой и не только

”Первые впечатления очень хорошие. Во-первых, мы не ожидали, что будет такое количество людей, которые захотят посетить нашу ярмарку и, непосредственно, количество её участников. Конечно же, их не так много, как нам хотелось бы, но мы и не ставили такой конкретной цели в этом плане. Реклама у нас была достаточно спокойной и непродолжительной, именно поэтому, мы не ожидали большого количества посетителей. В тоже время, представитель Eesti Näituste, под эгидой которого состоялась наша ярмарка, сравнивая с другими городами Эстонии, была приятно удивлена и этим количеством потенциальных покупателей, учитывая тот факт, что в Нарве, и непосредственно в этом месте, подобное мероприятие проходит впервые. Я считаю наш дебют в этой области удачным. Во-вторых, изначально мы хотели просто посмотреть и показать свои возможности в данном формате.

Помимо ярмарки, многие нарвитяне, впервые и по-новому, открыли для себя легендарную в нашем городе ”Нарову”. Среди них были ветераны, бывшие работники мебельного комбината, которые, буквально, рассказывали и показывали, где и какой станок стоял. Они все позитивно отметили, что оригинальное, в архитектурном плане, здание фабрики не пропало и преобразилось в новом свете. Как сказали пенсионеры ”Наровы” — ”Просто сердце греет!”.

Позитивное настроение мебельщиков подхватили и другие посетители ярмарки:

Александр — Впечатления очень хорошие. Необычно само здание. Нарве нужны такие интересные объекты. В плане ярмарки разнообразно: и мебель, и машины, и бытовые товары. Даже пожарники здесь. Так и должно быть.

Алевтина — Мое мнение, что для первого раза очень неплохо. Вот, покупку приобрели. Смотрели мебель и нашли то, что нам надо.

Валерий — Слава богу, что сдвинулось в самую лучшую сторону ситуация со зданием бывшей мебельной фабрики. Стояла раньше мертвым грузом, только глаза портила. Я так понимаю, эта ярмарка, в основном, для того, чтобы показать всем, что эти помещения заработали. Мне кажется, народу понравится, но смотря какие будут цены.

Светлана (жительница Таллинна) — Если честно, мне понравилось. Большое, красивое помещение, в котором можно проводить масштабные ярмарки и другие мероприятия.

Татьяна — Хотелось бы увидеть побольше фирм, но, как я понимаю, это все в первый раз, а так, помещение хорошее. Молодцы! Здесь можно проводить и выставки собак, и кошек, и садоводческие ярмарки. Все под крышей, независимо от погоды. Дождь и снег не помеха. Пусть наши фирмы и торговцы из других городов приезжают сюда.

Борис — Просторы шикарные. Свет хороший. Я в восторге от того, как можно сделать, извините, ”из г…а конфетку”. Очень перспективное место. Понятно, что это первое подобное мероприятие, но я уверен, что движение пойдет по нарастающей, учитывая, что рядом откроются магазин, кафе и ресторан. Остается пожелать удачи!

Елена — Помещение очень просторное. Я надеюсь, что в дальнейшем здесь будет много торговых точек, станет интересно, и близлежащий район оживится. Всё произвело очень хорошее впечатление, да и народ подошел.

Александр — Здание воображает своими площадями. Я уверен, господин Брокк с этими торговым объектом будет вне конкуренции.

Александр Брокк продолжает, подводит итоги и приглашает нарвитян и гостей города:

”Также, с помощью ярмарки мы хотели показать нарвитянам и гостям нашего города возможности нового кафе и ресторана, которые скоро откроются в самой непосредственной близости. В данный момент мы ждем разрешение на использование от городского Департамента архитектуры и городского планирования, а примерно через месяц на этих площадях начнет свою работу большой магазин А1000 Market, популярный среди покупателей своими доступными ценами. Ну и рядом уже функционирует наш офисный центр. Я уверен, что в самое ближайшее время все эти объекты, в целом, станут еще одним оживленным местом в Нарве.

Многие фирмы из Таллинна, Тарту, из глубинки, которые отказались от участия в ярмарке, прислали ”на разведку” своих представителей, с которыми мне удалось пообщаться. Все они отмечали большой потенциал наших торговых площадей и очень жалели о том, что не приняли участие в первой ярмарке. У многих из них были некоторые сомнения, что в Нарве подобное возможно. Обычно наш город ассоциируется в этом плане только с территорией замка. Уже вчера я получил конкретные предложения о сотрудничестве в этом направлении. Можно уже сейчас говорить о том, что в следующем году всё будет заполнено от начала до конца. У нас возможна организация специализированных и универсальных мероприятий, и такие официальные предложения уже тоже есть. Как правило, это компании, которые имеют большой опыт в этой области бизнеса.

Стройка данных объектов продолжалась в течение достаточно длительного периода, поэтому многим было интересно, что же в итоге здесь будет? Конечно же, я приглашаю всех нарвитян и наших гостей посмотреть на то, что у нас получилось. Очень надеюсь, что им будет интересно находиться здесь не только в формате ярмарки, магазина, кафе и ресторана, но и познакомиться посредством фотографий старой Нарвы с историей нашего родного города. Милости просим!”.