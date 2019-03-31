31.03.2019, 15:18

ФОТО и ВИДЕО: Гномы и феи, викинги и ковбои — как прошел благотворительный веселый костюмированный забег в Нарве

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rus.delfi.ee
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Спортивный клуб MOTUS открыл сезон бега благотворительным веселым костюмированным забегом.

В этом году деньги собирали на приобретение спортивного инвентаря для воспитанников дома замещения семьи Нарвы (детский дом).

Собрали 180 евро.

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