03.03.2019, 11:50

ФОТО и ВИДЕО DELFI: В первый час голосования на крупнейшем нарвском избирательном участке молодежи не было совсем

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Роман Викулов
Роман Викулов
EST
Galerii: 24 pilti
Valimispäev Narvas, 2019 Foto: Dmitri Fedotkin, Delfi

Delfi наблюдал за происходящим в первый час голосования на крупнейшем в Нарве избирательном участке, расположенном в центре культуры Geneva. Очередей не было, также как и избирателей моложе сорока лет, в то время как пожилые и очень пожилые люди были очень активны.

На прошлых муниципальных выборах к избирательному участку в Geneva люди стояли утром полчаса и более, а некоторые просто отказались от волеизъявления, не имея сил дождаться своей очереди. Сегодня ничего подобного на этом участке не наблюдается, прежде всего, потому, что на парламентских выборах имеют право голосовать только граждане Эстонии. Если на местных выборах к участку в Geneva было прикреплено около 7000 избирателей, то на нынешних выборах в Рийгикогу — в два раза меньше.

Городской секретарь Нарвы и по совместительству глава Нарвской избирательной комиссии Антс Лийметс отмечает, что многие уже проголосовали в рамках предварительного очного голосования на участках, а также в ходе волеизъявления по интернету.

”В электронном голосовании приняло участие более 6 процентов нарвских избирателей, а на участках во время предварительного голосования свой выбор сделало около 5 процентов”, — сообщает Ант Лийметс.

Отметим, что такой уровень активности до главного дня выборов указывает на то, что и на этот раз, как и четыре года назад, Ида-Вирумаа имеет шанс стать уездом с самой низкой явкой. Напомним, что в целом по Эстонии в ходе предварительного голосования на избирательных участках, а также электронного голосования свою волю выразило чуть более 39 процентов избирателей, то есть в три с лишним раза больше, чем в Нарве.

"Думаю, что, к сожалению, Ида-Вирумаа опять станет последним уездом по уровню активности избирателей", - сказал Лийметс.

На старте голосования 3 марта представителей молодежи, людей моложе сорока, можно сказать, не было. Только около 10 утра на участок в Geneva пришла первая представительница этой возрастной группы. Что интересно, не пожелавшая представиться нарвитянка посетила его вместе со своей бабушкой, которая, как рассказали обе, и сделала свой выбор за внучку, порекомендовав ей проголосовать одного из самых известных местных центристов, уже десятилетиями успешно участвующего во всех выборах.

”Она первый раз голосует, — сказала бабушка про внучку. — Я ей рассказала, почему лучше проголосовать за этого человека, за работой которого слежу очень давно. Это же нормально”.

Внучка также не считает свой выбор навязанным, хотя о ”своем кандидате” знает только от бабушки.

На участке в спортивном центре на улице Раквере в одиннадцатом часу наблюдалась примерно такая же картина — народу немного, молодежи почти не было. Единственный молодой человек, которого Delfi застал за голосованием, пришел в центр на тренировку, а проголосовал уже заодно.

В доме культуры ”Ругодив” народу было еще меньше, а проходящее в большом зале собрание Свидетелей Иеговы на число избирателей очевидно не повлияло никак. Свидетели Иеговы традиционно сохраняют политический нейтралитет и ни в каких выборах никогда не участвуют.

Антс Лийметс отмечает, что традиционно молодежь появляется на участках во второй половине дня.

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