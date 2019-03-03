ФОТО и ВИДЕО DELFI: В первый час голосования на крупнейшем нарвском избирательном участке молодежи не было совсем

"Думаю, что, к сожалению, Ида-Вирумаа опять станет последним уездом по уровню активности избирателей", - сказал Лийметс.
На старте голосования 3 марта представителей молодежи, людей моложе сорока, можно сказать, не было. Только около 10 утра на участок в Geneva пришла первая представительница этой возрастной группы. Что интересно, не пожелавшая представиться нарвитянка посетила его вместе со своей бабушкой, которая, как рассказали обе, и сделала свой выбор за внучку, порекомендовав ей проголосовать одного из самых известных местных центристов, уже десятилетиями успешно участвующего во всех выборах.
”Она первый раз голосует, — сказала бабушка про внучку. — Я ей рассказала, почему лучше проголосовать за этого человека, за работой которого слежу очень давно. Это же нормально”.
Внучка также не считает свой выбор навязанным, хотя о ”своем кандидате” знает только от бабушки.
На участке в спортивном центре на улице Раквере в одиннадцатом часу наблюдалась примерно такая же картина — народу немного, молодежи почти не было. Единственный молодой человек, которого Delfi застал за голосованием, пришел в центр на тренировку, а проголосовал уже заодно.
В доме культуры ”Ругодив” народу было еще меньше, а проходящее в большом зале собрание Свидетелей Иеговы на число избирателей очевидно не повлияло никак. Свидетели Иеговы традиционно сохраняют политический нейтралитет и ни в каких выборах никогда не участвуют.
Антс Лийметс отмечает, что традиционно молодежь появляется на участках во второй половине дня.