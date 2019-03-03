ФОТО и ВИДЕО DELFI: В первый час голосования на крупнейшем нарвском избирательном участке молодежи не было совсем

На прошлых муниципальных выборах к избирательному участку в Geneva люди стояли утром полчаса и более, а некоторые просто отказались от волеизъявления, не имея сил дождаться своей очереди. Сегодня ничего подобного на этом участке не наблюдается, прежде всего, потому, что на парламентских выборах имеют право голосовать только граждане Эстонии. Если на местных выборах к участку в Geneva было прикреплено около 7000 избирателей, то на нынешних выборах в Рийгикогу — в два раза меньше.

Городской секретарь Нарвы и по совместительству глава Нарвской избирательной комиссии Антс Лийметс отмечает, что многие уже проголосовали в рамках предварительного очного голосования на участках, а также в ходе волеизъявления по интернету.

”В электронном голосовании приняло участие более 6 процентов нарвских избирателей, а на участках во время предварительного голосования свой выбор сделало около 5 процентов”, — сообщает Ант Лийметс.

Отметим, что такой уровень активности до главного дня выборов указывает на то, что и на этот раз, как и четыре года назад, Ида-Вирумаа имеет шанс стать уездом с самой низкой явкой. Напомним, что в целом по Эстонии в ходе предварительного голосования на избирательных участках, а также электронного голосования свою волю выразило чуть более 39 процентов избирателей, то есть в три с лишним раза больше, чем в Нарве.