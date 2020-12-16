16.12.2020, 20:49

ФОТО и ВИДЕО DELFI | После введения локдауна управляющий нарвским отелем Inger пересел за стойку ресепшена

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Рауно Вольмар
фото и видео
EST 3

Многие отели Ида-Вирумаа закрыли свои двери после того, как правительство приняло решение о введении в регионе локдауна до 3 января включительно из-за распространения коронавируса. Управляющий отелем Inger Владимир Изотов пересел за стойку регистрации из-за того, что персонал был отправлен в вынужденный отпуск.

В отеле было проведено собрание, на котором было решено 90% работников отправить в отпуск до 4 января. “Весь менеджерский состав должен заменять тех, кто ушел неожиданный отпуск в декабре”, — поясняет Изотов.

По его словам, руководству отеля пришлось выселять постояльцев. Одному гражданину Испании, у которого было забронировано проживание почти до конца года, пришлось объяснить, что это решение исходит от правительства. Клиент был вынужден переехать в Раквере.

Руководство отеля даже пыталось без какой-либо дополнительной платы за переезд или маржу разместить своих клиентов в квартирах, которые нарвитяне сдают в аренду.

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“Начали поиск квартир, которые сдаются в аренду, чтобы разместить порядка 30-40 наших постоянных клиентов. Уже были разработаны планы, какие кровати мы везем, какое белье мы постелим, какие чайники поставим. Потому что некоторые квартиры были совершенно пустые для размещения людей. К сожалению от правительства пришел ответ, что даже частные лица не имеют права сдавать свои квартиры в найм для проживания гостей. Мы отказались от этой идеи”, — рассказывает Изотов о спецоперации по расселению, которую планировал провести отель.

И если остальные отели закрыли свои двери, то Inger вынужден работать даже без постояльцев. Причина — салоны красоты, расположенные в здании отеля. На них ограничения не распространяются.

“По распоряжению правительства салоны красоты и все юридические лица, которые арендуют у нас помещения, имеют право работать. Также у нас работает турбюро. Сдавать помещения для проживания тем же самым юридическим лицам не разрешено, а для экономической деятельности в виде салонов красоты — можно”, — рассказывает представитель отеля, который уверен, что это обоснованное решение, поскольку оно было принято с согласованием научного совета и Департамента здоровья.

По словам Изотова, при необходимости отель готов открыться для постояльце со дня и подготовить для заселения 2-3 этажа за три часа.

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