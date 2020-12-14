14.12.2020, 19:54

ФОТО и ВИДЕО DELFI | ”Полетят чьи-то головы”. Нарвские рестораторы сравнивают локдаун с возвращением в лихие 90-е

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корреспондент, монтаж
Прийт Симсон
Фото и видео
EST

Владельцы нарвских ресторанов и кафе обескуражены решением правительства о закрытии в Ида-Вирумаа мест общественного питания. Они говорят, что это возращение в 90-е.

С 12 декабря по 3 января, согласно решению правительства, в Ида-Вирумаа закрыты все увеселительные заведения, гостиницы и места общественного питания.

Как отмечает владелица кафе Bublik в Нарве Олеся, многие предприниматели из сферы общественного питания уже закрыли свои двери. Bublik — одно из немногих мест, которое работает.

”У нас есть возможность переквалифицироваться только потому, что мы специализируемся на кофе, булочках и пирожных навынос”, — говорит Олеся, отмечая, что с введением локдауна клиентов стало очень мало.

Владелец нарвского China Restaurant Эдуард Леннук пытается спасти бизнес за счет доставки и продажи блюд на улице, перед входом. Чтобы привлечь клиентов, Эдуард мастерит рекламный щит о возможности доставки. Рекламу он устанавливает на оживленной дороге — Таллиннском шоссе. Помимо этого, Леннук планирует раздавать прохожим флаеры.

”Но, честно скажу, перспективы меня огорчают. Дело в том, что, в отличие от столичных фирм, многие нарвские не имеют финансовой подушки безопасности, чтобы выживать в таких ситуациях. Для многих это будет фатальное событие. И оно будет иметь последствия”, — говорит Леннук, приводя в пример своих партнеров по бизнесу, которые вынуждены были закрыться.

”И вообще, они больше не будут арендовать помещения и навряд ли откроются в ближайшее время с этим локдауном и дальнейшим непонятным прогнозом правительства. С одной стороны, время сейчас драйвовое — никто не знает, что делать, и кто быстрее сориентируется в этой ситуации, тот выживет. Это мне напоминает девяностые”, — проводит параллели предприниматель.

"Это несправедливо"


Владелец Antalya Kebab House Альпер говорит, что на доставке заработать невозможно. ”Доставка — маленькая часть кассы. Не знаю, как будем работать. Сказано — закройтесь. Хорошо, мы не хотим, чтобы люди заболели. Но в торговых центрах одновременно находятся 500-600 человек”, — приводит в пример Альпер магазины, на которые постановление о закрытии не распространяется.

Владелица кафе Bublik считает решение правительства о закрытии мест общепита в Ида-Вирумаа несправедливым. Она убеждена, что в Нарве и Таллинне заболеваемость коронавирусом примерно на одинаковом уровне.

”Город меньше, поэтому кажется, что мы сейчас находимся на самой грани. Выбрано неправильное время для закрытия. Правительство немного задержалось с закрытием. Это надо было делать раньше и не точечно, а сдвинуть сроки, чтобы к праздникам люди могли ощутить хоть какие-то мгновения счастья. Радости в этом году в каждой семье мало”, — подчеркивает Олеся.

”Скоро праздники. И именно в то время, когда мы работаем, у нас все забрали. Это очень обидно. И почему только Ида-Вирумаа закрыто? Люди все равно ездят туда-сюда, не только из Нарвы в Таллинн, но и из Таллинна к нам тоже”, — рассуждает владелец турецкого кафе Альпер.

"Карантин длится уже двадцать лет"


Эдуард Леннук также убежден, что сейчас не время для закрытия ресторанов. ”Для нас, жителей Ида-Вирумаа, карантин длится уже двадцать лет. Это карантин финансовый. Люди уже привыкли жить с малым достатком, они выживают. Если убрать финансирование любых проектов в Таллинне, в Тарту или в Пярну, у вас также остановится движение и тоже будете работать за минималку, — рассуждает Леннук. — Почему под мои нарвские проекты не дают кредиты, а под аналогичные таллиннские проекты дают по щелчку пальцев? И если так будет дальше, то, не дай Бог, это перерастет в какую-то политическую ситуацию. Напряжение уже возрастает. Выборочность таких карантинных мер не красит правительство. Я думаю, что скоро полетят чьи-то головы”.

Олеся тоже сравнивает работу нарвских предпринимателей с таллиннскими. Она убеждена, что в Таллинне у людей есть возможности для отступления. Например, найти другую работу, чтобы хоть как-то прокормить семью. ”Здесь же с этим закрытием мы находимся в критической ситуации. Наши работники в буквальном смысле должны идти на улицу перед праздниками”, — говорит Олеся, добавляя, что работа кафе навынос не спасет бизнес, это делается для того, чтобы совсем не опускать руки.

"Работаем в минус уже с весны"


По ее словам, местные предприниматели работают в минус уже с весны. А для того, чтобы продолжать работу, вкладываются личные средства. ”Мы стараемся из последних сил, чтобы не оставить своих работников на улице. От правительства мы не получаем никакой конкретики”, — говорит Олеся о ситуации, которая держит всех жителей региона в подвешенном состоянии.

По словам Альпера, у маленького кафе нет бюджета, чтобы заплатить всем работникам зарплату. И это при условии, что надо платить налоги и аренду.

”Мы уходим в минус. Каждый месяц расходы на аренду — на три тысячи. Давайте тогда все вместе закроемся, а не только маленькая часть. И в этом случае нам надо помогать. Иначе как я буду платить зарплату? В конце рабочего дня почти половину заработка я отдаю работникам. На остальные деньги покупаю продукты”, — делится Альпер условиями, в которых приходится работать.

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