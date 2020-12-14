ФОТО и ВИДЕО DELFI | ”Полетят чьи-то головы”. Нарвские рестораторы сравнивают локдаун с возвращением в лихие 90-е

С 12 декабря по 3 января, согласно решению правительства, в Ида-Вирумаа закрыты все увеселительные заведения, гостиницы и места общественного питания.

Как отмечает владелица кафе Bublik в Нарве Олеся, многие предприниматели из сферы общественного питания уже закрыли свои двери. Bublik — одно из немногих мест, которое работает.

”У нас есть возможность переквалифицироваться только потому, что мы специализируемся на кофе, булочках и пирожных навынос”, — говорит Олеся, отмечая, что с введением локдауна клиентов стало очень мало.

Владелец нарвского China Restaurant Эдуард Леннук пытается спасти бизнес за счет доставки и продажи блюд на улице, перед входом. Чтобы привлечь клиентов, Эдуард мастерит рекламный щит о возможности доставки. Рекламу он устанавливает на оживленной дороге — Таллиннском шоссе. Помимо этого, Леннук планирует раздавать прохожим флаеры.

”Но, честно скажу, перспективы меня огорчают. Дело в том, что, в отличие от столичных фирм, многие нарвские не имеют финансовой подушки безопасности, чтобы выживать в таких ситуациях. Для многих это будет фатальное событие. И оно будет иметь последствия”, — говорит Леннук, приводя в пример своих партнеров по бизнесу, которые вынуждены были закрыться.

”И вообще, они больше не будут арендовать помещения и навряд ли откроются в ближайшее время с этим локдауном и дальнейшим непонятным прогнозом правительства. С одной стороны, время сейчас драйвовое — никто не знает, что делать, и кто быстрее сориентируется в этой ситуации, тот выживет. Это мне напоминает девяностые”, — проводит параллели предприниматель.

"Это несправедливо"



Владелец Antalya Kebab House Альпер говорит, что на доставке заработать невозможно. ”Доставка — маленькая часть кассы. Не знаю, как будем работать. Сказано — закройтесь. Хорошо, мы не хотим, чтобы люди заболели. Но в торговых центрах одновременно находятся 500-600 человек”, — приводит в пример Альпер магазины, на которые постановление о закрытии не распространяется.

Владелица кафе Bublik считает решение правительства о закрытии мест общепита в Ида-Вирумаа несправедливым. Она убеждена, что в Нарве и Таллинне заболеваемость коронавирусом примерно на одинаковом уровне.