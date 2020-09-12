ФОТО | "Грязь была повсюду". Читатель RusDelfi жалуется на отель в Нарва-Йыэсуу

Читатель RusDelfi Эрго написал в редакцию жалобу на Meresuu SPA в Нарва-Йыэсуу. Его критика уместилась на четырех листах А4 (10 000 знаков или 10 больших абзацев, плюс 32 фотографии, письмо целиком можете прочитать ЗДЕСЬ).

Краткий пересказ RusDelfi:

Компания друзей в конце августа отправилась в 4-х звездочный Meresuu Spa & Hotel. За двухместных номер на две ночи заплатили 218 евро, плюс 40 за собаку. По приезде они столкнулись с "радушным" персоналом. На их этаже не было освещения, а состояние самой комнаты, по словам и фотографиям нашего читателя, было плачевным. Плесень, грязные душ и унитаз, старая мебель, постельное белье в пятнах. Им поменяли номер, но не сказали "извините". Во втором номере все было хорошо. Далее на ужине их встретили недостаточно радушно, кинув меню на стол. Компания уже хотела уехать в соседний Noorus, но туда с собакой нельзя. На утро жильцы поняли, что номер, оказывается, далеко неидеальный. "Грязь была повсюду — песок и пятна красно-коричневого цвета на темном ковролине, подтеки бурого цвета на стенах, а что творится в вентиляции!" Отдых был испорчен грязью, отвратительным сервисом и откровенным хамством персонала.

Они просили у руководства вернуть полную сумму за проживание, но им вручили купон на 10% от суммы за аренду номера, а именно на 21 евро 80 центов. Они отказались. "Факт остается один — омерзительный сервис по конским, совершенно неадекватным ценам", — подытожил рассказ Эрго.

RusDelfi cвязался с управляющим Meresuu SPA & Hotel Игорем Барановым. Он согласен — недостатки есть, отель уже не новый, но за этот год те самые "хамы", обслужили 10 000 клиентов, учитывая другие отзывы — большинство довольно сервисом.

Как отзываются другие клиенты — неужели все так, как сообщает Эрго? На самом популярном сайте Booking.com у Meresuu средняя оценка 8.7 из 10. Оценок 9+ всего 1736, 7-9 — 1067, 5-7 — 199, 3-5 — 47, 1-3 — 10. Cнять номер на ночь в этом отеле стоит 109 евро за ночь.

Отзыв

Отзыв

"Мы очень ценим клиентов. Ответственно относимся к полученной обратной связи, — ответил Баранов RusDelfi. — Анализируя отзывы наших гостей, мы согласны, что Meresuu SPA не новый отель, но наши постоянные гости всегда отмечают гостеприимство и отзывчивость персонала, качество сервиса и услуг, в том числе водно-банный центр, расположение отеля, а также центр красоты и здоровья.