24.07.2019, 19:52

ФОТО: Если вы знаете изображенных на снимках молодых людей, срочно свяжитесь с полицией!

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rus.delfi.ee
EST 16
ФОТО: Если вы знаете изображенных на снимках молодых людей, срочно свяжитесь с полицией!
PPA

Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности мужчин, которые могут быть связаны с правонарушениям.

Если кто-то опознает мужчин на фото, полиция просить сообщить по телефону 35 76054 (в рабочие дни с 8 до 17 часов) или по э-почте tatjana.loginova@politsei.ee.

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