24.07.2019, 19:52
ФОТО: Если вы знаете изображенных на снимках молодых людей, срочно свяжитесь с полицией!(1)
Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности мужчин, которые могут быть связаны с правонарушениям.
Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности мужчин, которые могут быть связаны с правонарушениям.
Если кто-то опознает мужчин на фото, полиция просить сообщить по телефону 35 76054 (в рабочие дни с 8 до 17 часов) или по э-почте tatjana.loginova@politsei.ee.
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