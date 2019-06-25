25.06.2019, 16:46

ФОТО: Если вы знаете, где находится этот мужчина, звоните в полицию!

 (1)
rus.delfi.ee
EST 9
ФОТО: Если вы знаете, где находится этот мужчина, звоните в полицию!
PPA

Нарвская полиция разыскивает изображенного на фото мужчину.

Его подозревают в совершении виновного деяния в Нарве 7 июня.

Полиция просит всех, у кого есть информация о данном человеке, связаться с следователем по номеру 357 6169 либо написать письмо на адрес viktoria.kudrjavtseva@politsei.ee.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: