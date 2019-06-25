ФОТО: Если вы знаете, где находится этот мужчина, звоните в полицию!

Нарвская полиция разыскивает изображенного на фото мужчину.
Его подозревают в совершении виновного деяния в Нарве 7 июня.
Полиция просит всех, у кого есть информация о данном человеке, связаться с следователем по номеру 357 6169 либо написать письмо на адрес viktoria.kudrjavtseva@politsei.ee.
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