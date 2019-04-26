ФОТО: Дискаунтер A1000 Market скоро откроется в Нарве в бывшей мебельной фабрике и предлагает продавцам необычайно высокие зарплаты

”Департамент признал архитектуру фабрики интересной с исторической точки зрения, но под охрану объект не взял”, — рассказывает Брокк.

Фабрика огромна, и та часть, где будет работать A1000 Market, перестраивалась именно под нужды магазина.

”Надо было выполнить необходимые условия не только по торговым залам (а их два — в одном будут только непродовольственные товары), но и подготовить комнаты отдыха, офисы, решить вопрос с отоплением и так далее”, — информирует нарвский предприниматель.

Теснящая давно действующие в Эстонии продовольственные магазины сеть A1000 Market была создана хозяевами магазинов алкогольной продукции Alko1000. В Латвии на границе с ЭР предприниматели целенаправленно торгуют алкоголем, а в Эстонии развивают магазины с более широким ассортиментом, стараясь предложить особенно низкие цены.

”Точной даты открытия нарвского магазина пока назвать не могу, но надеемся, что это произойдет в начале июня, — сказал член правления A1M OÜ Тармо Лауринг. — К середине мая рассчитываем завершить все приготовления, а там все будет зависеть от городских властей и Спасательного департамента — как скоро будут сделаны все согласования. Мы уже будем готовы открыть магазин и за 48 часов”.

- Действительно это будет самый большой A1000 Market в Эстонии?

- Да, конечно. Наш магазин в Выру занимает 2200 квадратных метров, а нарвский — 3200 метров. Открытый только что в Таллинне — меньше, и тот, что откроется в столице в конце года, а его строят специально для нас, тоже будет меньше.

- Значит от нарвского магазина можно ждать что-то особенное, то, чего нет в других A1000 Market?

- Ассортимент будет гораздо больше. Очень многие товары мы будем привозить сюда сами из Европы. Вообще, мы принципиально стараемся предлагать немного другой ассортимент товаров, чем остальные сети. То есть будет, как и везде, например, продукция мясная продукция Rakvere или молочная — Alma, но будет и то, что в других местах в Эстонии пока не купишь. Наша концепция такова, что мы не пытаемся произвести впечатление на покупателя красиво расставленными товарами на стеллажах, и зеркалами, например. Предпочитаем экономить, получать небольшой процент прибыли, но дать продавцу получку, которая на 20-30 процентов больше, чем на аналогичных рабочих местах в Эстонии.

- Какую зарплату вы будете платить продавцам в Нарве?

- Начиная с 900 евро, брутто. Нам важно платить больше чем другие, и это приводит в частности к тому, что люди ценят свое место, текучка среди персонала у нас очень слабая. Очень важно для нас — вежливое обслуживание. Я не вижу разницы, когда желающий купить джинсы человек идет ради них в супермаркет или в фирменный магазин джинсов. И там, и там он может получить качественное вежливое обслуживание. Разница только в том, что в продуктовом магазине он может купить заодно что-то еще и оставить больше денег.

- Вы уже набрали персонал в Нарве?

- Пока набираем. Установили небольшой рекорд. За два дня, после того, как разместили объявление на CV Keskus было подано более 250 CV.

- Сколько всего человек будет работать в нарвском магазине?

- Всего 15, и еще нужно найти 8-9 человек — шестерых уже нашли.

- Сейчас в Нарве все ждут прихода сети Liddl, Олег Гросс очень активно продвигает здесь свою сеть Grossi. Что вы можете сказать по поводу конкуренции A1000 Market именно с этими сетями?