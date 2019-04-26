26.04.2019, 19:00

ФОТО: Дискаунтер A1000 Market скоро откроется в Нарве в бывшей мебельной фабрике и предлагает продавцам необычайно высокие зарплаты

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нарвский A1000 Market – самый большой в Эстонии
Роман Викулов
Роман Викулов
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A1000 Market, Narva Foto: Roman Vikulov, Delfi

Нарвский магазин A1000 Market, открыть который планируется в начале июня, будет самым большим магазином этой сети в Эстонии, а зарплаты его продавцов будут значительно выше, чем у работников других сетевых продовольственных магазинов. За два дня нашлось более 250-ти желающих занять 8 рабочих мест.

Сеть дискаунтеров A1000 Market стремительно оплетает Эстонию. На этой неделе открылся первый A1000 Market в Таллинне, где к концу года откроют еще один, но нарвский, который, вероятно, начнет работу через полтора месяца, будет крупнейшим в республике — его площадь составляет примерно 3200 квадратных метров.

Он разместился в бывшей мебельной фабрике на улице Тиймани. Фабрику построили в 1952 году, и к моменту ее покупки предпринимателем и собственником промпарка In-tec-Nakro Александром Брокком она нуждалась в капитальном ремонте, которым и занимались с 2014 года.

Сначала отреновировали офисное здание, потом принялись за производственный комплекс.

”Специалисты по строительству понимают, что дешевле и быстрее было бы снести старые цеха и построить на их месте что-то новое, но мы пошли по другому пути. Методично приводили все в порядок, сохраняя исторические особенности”, — сказал Delfi Александр Брокк.

При этом он отмечает, что сохранение исторического облика не было обязательным требованием со стороны Департамента охраны памятников старины.

”Департамент признал архитектуру фабрики интересной с исторической точки зрения, но под охрану объект не взял”, — рассказывает Брокк.

Фабрика огромна, и та часть, где будет работать A1000 Market, перестраивалась именно под нужды магазина.

”Надо было выполнить необходимые условия не только по торговым залам (а их два — в одном будут только непродовольственные товары), но и подготовить комнаты отдыха, офисы, решить вопрос с отоплением и так далее”, — информирует нарвский предприниматель.

Теснящая давно действующие в Эстонии продовольственные магазины сеть A1000 Market была создана хозяевами магазинов алкогольной продукции Alko1000. В Латвии на границе с ЭР предприниматели целенаправленно торгуют алкоголем, а в Эстонии развивают магазины с более широким ассортиментом, стараясь предложить особенно низкие цены.

”Точной даты открытия нарвского магазина пока назвать не могу, но надеемся, что это произойдет в начале июня, — сказал член правления A1M Тармо Лауринг. — К середине мая рассчитываем завершить все приготовления, а там все будет зависеть от городских властей и Спасательного департамента — как скоро будут сделаны все согласования. Мы уже будем готовы открыть магазин и за 48 часов”.

- Действительно это будет самый большой A1000 Market в Эстонии?

- Да, конечно. Наш магазин в Выру занимает 2200 квадратных метров, а нарвский — 3200 метров. Открытый только что в Таллинне — меньше, и тот, что откроется в столице в конце года, а его строят специально для нас, тоже будет меньше.

- Значит от нарвского магазина можно ждать что-то особенное, то, чего нет в других A1000 Market?

ТОП

- Ассортимент будет гораздо больше. Очень многие товары мы будем привозить сюда сами из Европы. Вообще, мы принципиально стараемся предлагать немного другой ассортимент товаров, чем остальные сети. То есть будет, как и везде, например, продукция мясная продукция Rakvere или молочная — Alma, но будет и то, что в других местах в Эстонии пока не купишь. Наша концепция такова, что мы не пытаемся произвести впечатление на покупателя красиво расставленными товарами на стеллажах, и зеркалами, например. Предпочитаем экономить, получать небольшой процент прибыли, но дать продавцу получку, которая на 20-30 процентов больше, чем на аналогичных рабочих местах в Эстонии.

- Какую зарплату вы будете платить продавцам в Нарве?

- Начиная с 900 евро, брутто. Нам важно платить больше чем другие, и это приводит в частности к тому, что люди ценят свое место, текучка среди персонала у нас очень слабая. Очень важно для нас — вежливое обслуживание. Я не вижу разницы, когда желающий купить джинсы человек идет ради них в супермаркет или в фирменный магазин джинсов. И там, и там он может получить качественное вежливое обслуживание. Разница только в том, что в продуктовом магазине он может купить заодно что-то еще и оставить больше денег.

- Вы уже набрали персонал в Нарве?

- Пока набираем. Установили небольшой рекорд. За два дня, после того, как разместили объявление на CV Keskus было подано более 250 CV.

- Сколько всего человек будет работать в нарвском магазине?

- Всего 15, и еще нужно найти 8-9 человек — шестерых уже нашли.

- Сейчас в Нарве все ждут прихода сети Liddl, Олег Гросс очень активно продвигает здесь свою сеть Grossi. Что вы можете сказать по поводу конкуренции A1000 Market именно с этими сетями?

- Мы сами очень многое взяли от Liddl. И вообще не видим проблем в плане конкуренции именно с ними. Посмотрите на то, что происходит в уже давно работающих в Эстонии, Нарве продуктовых сетях. Как легко они делают скидку в 30-40 процентов на какие-то товары! Сразу возникает вопрос: почему вы все время по такой цене не продаете? В A1000 Market, например, нет карты клиента, не проводятся какие-то кампании, так как наша задача — всегда предлагать стабильные конкурентоспособные цены. Если производитель повысит цену на какой-то товар на 5 процентов, то она повысится и у нас настолько же, но никак иначе.

Директором нарвского магазина A1000 Market стал нарвитянин Анатолий Юрков. Delfi спросил у Юркова, что он думает о местоположении магазина, находящегося не в самом оживленном районе Нарвы, на границе жилой 5-этажной застройки. Рядом с бывшей фабрикой построили парковку на 150 мест, но на массы покупателей приходящих пешком вряд ли можно рассчитывать.

”Конечно, предполагается, что люди будут приезжать сюда со всего города. Низкие цены, хороший ассортимент, конечно, будут привлекать многих. Я раньше работал в нарвском Kaupmees, магазине оптовой торговли, находящемся совсем на окраине, но это никогда не было проблемой. A1000 Market в чем-то похож на него: товары также располагаются, как на складе, но сюда сможет прийти каждый. Уверен, что магазин понравится нарвитянам и недостатка в покупателях не будет.

Тармо Лауринг добавляет, что в свое время самые лучшие показатели демонстрировал A1000 Market, находящийся рядом с Тартуской тюрьмой, то есть вообще вдали от жилых районов.

Магазины A1000 Market открыты также в Таллинне, Тарту, Выру, Валга и Вильянди. В Ида-Вирумаа планируется также магазин в Кохтла-Ярве. Открыть собираются магазин и в Пярну.
Концепция A1000 Market отличается от других супермаркетов тем, что товар расположен не на полках, а на поддонах на полу магазина.

В ближайшее время Delfi расскажет, что появилось, появится и может появиться в других частях бывшей нарвской мебельной фабрики.

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