ФОТО DELFI | В Нарве произошла стрельба. Полиция задержала стрелка

Утром в 9:10 полиция получила сообщение о стрельбе в Нарве у дома на проспекте Кангеласте. В результате стрельбы пострадал 30-летний мужчина, которому оказали первую помощь и отправили в больницу. Стрелявший скрылся с места происшествия, после чего была начата полицейская операция, в которой были задействованы полицейские, группа быстрого реагирования и служебная собака.

Подозреваемого в стрельбе мужчину задержали в 12:10 на улице Уускюла. При задержании он не оказал сопротивления.

Руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев сказал, что по имеющейся информации, стрелявший и пострадавший знакомы, и мотив происшествия был личный — пострадавший не был случайно выбранной жертвой.

Старший прокурор Вируской окружной прокуратуры Гюнтер Коовит сказал, что нападение было направленно на конкретного человека. ”Для выяснения обстоятельств начато уголовное делопроизводство по статье попытки убийства. Все детали произошедшего сейчас в интересах следствия невозможно обнародовать, но принимая их во внимание, могу сказать, что прокуратура будет ходатайствовать о взятии подозреваемого под стражу”, — добавил старший прокурор.