16.09.2019, 10:04

ФОТО DELFI | В Нарве произошла стрельба: человек ранен, стрелок находится в бегах

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rus.delfi.ee
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Narvas tulistati meest Foto: Dmitri Fedotkin

Полиция получила сообщение, что в Нарве у дома на Таллиннском шоссе произошла стрельба, в результате чего пострадал один человек.

Стрелок сбежал с места преступления. Пострадавший получил ранение в руку, ему оказали первую помощь.

Полиция запустила операцию по поимке стрелка.

Если вы стали свидетелем стрельбы, полиция просит немедленно позвонить по номеру 112.

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