16.09.2019, 10:04
ФОТО DELFI | В Нарве произошла стрельба: человек ранен, стрелок находится в бегах(18)
Полиция получила сообщение, что в Нарве у дома на Таллиннском шоссе произошла стрельба, в результате чего пострадал один человек.
Полиция получила сообщение, что в Нарве у дома на Таллиннском шоссе произошла стрельба, в результате чего пострадал один человек.
Стрелок сбежал с места преступления. Пострадавший получил ранение в руку, ему оказали первую помощь.
Полиция запустила операцию по поимке стрелка.
Если вы стали свидетелем стрельбы, полиция просит немедленно позвонить по номеру 112.
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