ФОТО DELFI | Ушли красиво, как тонущий "Титаник" с оркестром на палубе. Водные центры Нарва-Йыэсуу погрузились во тьму

В связи с высоким распространением коронавируса в Ида-Вирумаа, в регионе закрыли свои двери увеселительные заведения, отели, спортивные объекты, в том числе спортклубы, бани, спа, бассейны, водные центры.

По словам специалиста по маркетингу Noorus SPA Hotel Дарьи Бояровой, воду из бассейных чаш откачивать не будут, поскольку процесс очистки должен работать, иначе вода ”зацветет”. ”Вновь наполнять чаши дорого. А при сливе воды и последующем наполнении чаш будет перепад давления, что приводит к изнашиванию конструкции”, — поясняет Боярова.

К рождественским праздникам Noorus SPA планировал открыть новый банный центр вместимостью на 500 человек. Теперь эти планы отложены до весны. Представители спа-отелей выражают надежду, что 4 января они смогут открыть свои двери для клиентов.

Последние постояльцы Meresuu SPA & Hotel выехали сегодня, 13 декабря — отелю разрешили продлить работу на один день. В условиях локдауна, когда туристический бизнес идет ко дну и в отеле было продано не больше 10 номеров, гостей ждал богатый завтрак. Если уходить, то красиво: словно тонущий "Титаник", на палубе которого играл оркестр.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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