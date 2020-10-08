08.10.2020, 08:30

ФОТО читателя Delfi: Ночью в Кохтла-Ярве дотла сгорел микроавтобус

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ФОТО читателя Delfi: Ночью в Кохтла-Ярве дотла сгорел микроавтобус
Lugeja foto

Сегодня ночью в Кохтла-Ярве загорелся микроавтобус.

Как сообщил читатель Delfi, инцидент произошел возле девятиэтажного общежития по адресу Пыхья аллеэ.

По словам читателя, транспортное средства сгорело за менее чем пять минут.

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