ФОТО читателя Delfi: Ночью в Кохтла-Ярве дотла сгорел микроавтобус

Сегодня ночью в Кохтла-Ярве загорелся микроавтобус.
Как сообщил читатель Delfi, инцидент произошел возле девятиэтажного общежития по адресу Пыхья аллеэ.
По словам читателя, транспортное средства сгорело за менее чем пять минут.
Сегодня ночью в Кохтла-Ярве загорелся микроавтобус.
Как сообщил читатель Delfi, инцидент произошел возле девятиэтажного общежития по адресу Пыхья аллеэ.
По словам читателя, транспортное средства сгорело за менее чем пять минут.
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