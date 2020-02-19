ФОТО: Автомобилю в Кохтла-Ярве прокололи колеса. Возможно, это месть

На фотографии видно табличку с другим номером машины. Такие устанавливают во дворах, чтобы обозначить свое парковочное место. Вероятно, водителю Kiа отомстили за то, что он припарковался не там, где, по мнению другого жильца, он должен был.

Kohtla-Järve 19.02.2020 Foto: Andres Putting

Кто совершил акт вандализма — неизвестно.

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