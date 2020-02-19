ФОТО: Автомобилю в Кохтла-Ярве прокололи колеса. Возможно, это месть
Сегодня в Кохтла-Ярве журналисты RusDelfi заметили автомобиль, у которого проколото четыре колеса. Кажется, это месть за парковку не на своем месте.
Сегодня в Кохтла-Ярве журналисты RusDelfi заметили автомобиль, у которого проколото четыре колеса. Кажется, это месть за парковку не на своем месте.
На фотографии видно табличку с другим номером машины. Такие устанавливают во дворах, чтобы обозначить свое парковочное место. Вероятно, водителю Kiа отомстили за то, что он припарковался не там, где, по мнению другого жильца, он должен был.
Кто совершил акт вандализма — неизвестно.
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