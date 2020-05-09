ФОТО | 9 мая в Нарве: волонтеры следят, чтобы люди держали дистанцию и не собирались группами
Журналисты proskpekt.ee, наблюдающие за происходящим у памятников и мемориалов Второй мировой в Нарве и ее окрестностях, сообщают, что, приходящие с цветами люди помнят об установленных правительством в связи с распространением коронавируса ограничениях и помощь волонтеров, поставленных следить за тем, чтобы они выполнялись, практически не требуется — большинству напоминания не нужны.
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