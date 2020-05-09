ФОТО | 9 мая в Нарве: волонтеры следят, чтобы люди держали дистанцию и не собирались группами

Нарвитяне и гости города соблюдают дистанцию, не собираются большими группами. Возложив цветы, отходят в сторону, уступая место другим.

”К танку возлагают цветы особенно активно, стараются сфотографироваться. Одновременно непосредственно возле памятника находится до 10 человек, но не группой. Работают волонтеры, скоплений нет. По Усть-Наровскому шоссе возле каждого памятника много людей и поток не иссякает. В том числе молодежь , родители с детьми. На кладбище Рийгикюла очень много народу, больше, чем в родительские дни”, — рассказывает наш корреспондент.