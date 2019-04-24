Фонд интеграции приглашает родителей Ида-Вирумаа на семинар о языковом погружении

Родители, которые взвешивают, будет ли их ребенок учится в детском саду или школе по методике языкового погружения, приглашаются на семинар, в рамках которого они смогут посетить ознакомительные уроки и затем обсудить со специалистами критичные вопросы — ”Языковое погружение? Зачем оно?”.

Семинар пройдет 2 мая (четверг) в четырех городах — Нарве, Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве — по инициативе Нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции. Для участия следует лишь не позднее 26 апреля (пятница) зарегистрироваться, пройдя по ссылке.

”Будем рады и мамам-папам, и бабушкам-дедушкам. Ведь проводим семинар для того, чтобы взрослые выбрали для детей методику обучения, которая улучшит их перспективы жить и самореализоваться в Эстонии, — пояснила руководитель сферы мероприятий по сотрудничеству Фонда интеграции Анна Фарафанова. — Чтобы родители приняли участие именно в том ознакомительном уроке, который им наиболее интересен, просим регистрироваться при первой же возможности”.

Программа семинара:

09.00 — 12.00 Открытые уроки в Нарве, Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве