Фокусы Мартина Репинского: Макса Каура сместили с помощью Илоны Калдре. Нового старейшину Йыхви привезли из Валга

Приехавший из Валга Конрад и сам признает, что в последний раз был в Йыхви несколько лет назад в связи со спортивными соревнованиями. Но Йыхви он хвалит. "Красивый город. Чистый. Очень хороший променад", — говорит Конрад.

Посредником Конрада был депутат Рийгикогу Яанус Карилайд, у которого Репинский спрашивал, есть ли у него кого посоветовать для Йыхви. Карилайд, который курирует и район Валгамаа, знал, что, видишь, Юри Конрад потерял работу в Валга, ценный человек без дела.

При устранении Макса Каура Репинскому не пришлось самому марать руки. Устав Центристской партии запрещает члену партии голосовать против другого члена партии — за это могут исключить из Центристской партии. Так вместо Репинского отдала решающий голос против Каура попавшая в собрание как замещающий депутат экстрасенс Илона Калдре. Она не член Центристской партии, но проголосовала так, как нужно Репинскому.

С голосами остальных членов фракции Центристской партии в Йыхви тоже не было проблемы, потому что ни один член центристской фракции не входит в Центристскую партию. Причем председатель фракции Артур Сепперн и вице-председатель Эдуард Эаст в начале лета были исключены из Центристской партии именно потому, что пытались организовать вотум недоверия однопартийцу Максу Кауру.

Произошедшее в сентябре и оказавшееся успешным устранение Каура в течение короткого времени было уже третьим разом, когда выступили против него. Летом прошлого года вместо Каура пытались поставить бывшего мэра Раквере, восемь лет назад признанного виновным в коррупции Андреса Яадла. Яадла даже был в Йыхви, выставили цветы для поздравления, но в последний момент Репинский соскочил.

Также пытались сместить Каура в начале лета этого года. Это не удалось. Сепперна и Эаста исключили из партии, между прочим, по предложению самого Репинского. Но это не помешало Сепперну и Эасту остаться во главе центристской фракции волостного собрания Йыхви и Репинскому использовать их голоса, когда опять нужно было выступить против Каура.

Репинский дает о своей роли в перевороте во власти Йыхви противоположные сигналы. Вначале он говорит Ekspress, что речь шла все-таки о коллективном решении, где его участие не стоит переоценивать. Зато признает, что именно он искал для Йыхви нового волостного старейшину, и в какой-то момент роняет фразу: "Если бы я хотел снять Каура, я мог бы это сделать уже раньше".