18.10.2020, 18:45

Фокусы Мартина Репинского: Макса Каура сместили с помощью Илоны Калдре. Нового старейшину Йыхви привезли из Валга

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Сулев Ведлер
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Фокусы Мартина Репинского: Макса Каура сместили с помощью Илоны Калдре. Нового старейшину Йыхви привезли из Валга
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Мартин Репинский в ходе переворота во власти в Йыхви по неясным причинам снял своего однопартийца Макса Каура с поста волостного старейшины. К общему удивлению, в начале октября взамен привезли Юри Конрада, пишет Eesti Ekspress.

Приехавший из Валга Конрад и сам признает, что в последний раз был в Йыхви несколько лет назад в связи со спортивными соревнованиями. Но Йыхви он хвалит. "Красивый город. Чистый. Очень хороший променад", — говорит Конрад.

Посредником Конрада был депутат Рийгикогу Яанус Карилайд, у которого Репинский спрашивал, есть ли у него кого посоветовать для Йыхви. Карилайд, который курирует и район Валгамаа, знал, что, видишь, Юри Конрад потерял работу в Валга, ценный человек без дела.

При устранении Макса Каура Репинскому не пришлось самому марать руки. Устав Центристской партии запрещает члену партии голосовать против другого члена партии — за это могут исключить из Центристской партии. Так вместо Репинского отдала решающий голос против Каура попавшая в собрание как замещающий депутат экстрасенс Илона Калдре. Она не член Центристской партии, но проголосовала так, как нужно Репинскому.

С голосами остальных членов фракции Центристской партии в Йыхви тоже не было проблемы, потому что ни один член центристской фракции не входит в Центристскую партию. Причем председатель фракции Артур Сепперн и вице-председатель Эдуард Эаст в начале лета были исключены из Центристской партии именно потому, что пытались организовать вотум недоверия однопартийцу Максу Кауру.

Произошедшее в сентябре и оказавшееся успешным устранение Каура в течение короткого времени было уже третьим разом, когда выступили против него. Летом прошлого года вместо Каура пытались поставить бывшего мэра Раквере, восемь лет назад признанного виновным в коррупции Андреса Яадла. Яадла даже был в Йыхви, выставили цветы для поздравления, но в последний момент Репинский соскочил.

Также пытались сместить Каура в начале лета этого года. Это не удалось. Сепперна и Эаста исключили из партии, между прочим, по предложению самого Репинского. Но это не помешало Сепперну и Эасту остаться во главе центристской фракции волостного собрания Йыхви и Репинскому использовать их голоса, когда опять нужно было выступить против Каура.

Репинский дает о своей роли в перевороте во власти Йыхви противоположные сигналы. Вначале он говорит Ekspress, что речь шла все-таки о коллективном решении, где его участие не стоит переоценивать. Зато признает, что именно он искал для Йыхви нового волостного старейшину, и в какой-то момент роняет фразу: "Если бы я хотел снять Каура, я мог бы это сделать уже раньше".

В Йыхви ходит множество версий, почему Репинский выступил против Каура. Ведь Репинский в свое время сам привез Каура в Йыхви, сначала заместителем старейшины, и когда Репинского избрали в Рийгикогу, то он оставил должность старейшины в наследство Кауру. Но почти сразу после этого начали копать под Каура.

Лидер оппозиции Йыхви Нина Негласон говорит, что причина была в том, что Каур оказался честным и начал нравиться жителям. "Рыночные торговки ходили в церковь ставить свечки, чтобы Каур остался в должности".

Репинский опровергает эту версию. Он говорит, что как местный лидер Центристской партии он хочет — наоборот — видеть все-таки то, чтобы в Йыхви были и другие популярные члены партии. Популярность Каура его не раздражала.

Распространены также версии, что Каур не хотел достаточно усердно обслуживать интересы местных тузов бизнеса. Что Каур больше не хотел ездить на берег Чудского озера в центр отдыха "Suvi" получать приказы (там живет и работает ида-вируский мусорный бизнесмен Николай Осипенко). Без поддержки Осипенко трудно что-то совершить в политике Йыхви (а также Кохтла-Ярве).

Также указывают, что Каур поцапался с девелоперами построенного в Йыхви нового торгового центра Pargi. Центром Pargi руководит местный бизнесмен Аллан Мянд, который, между прочим, тоже член центристской фракции Йыхви (но не член партии). Несколько лет назад КаПо задержала Мянда за дачу взятки члену волостной управы Йыхви.

Во время правления Каура волость Йыхви и центр Pargi были в ссоре. Центр открылся, но постоянного разрешения на деятельность не дали. "Девелопер центра взял обязательства перед волостью. Если у волости есть доля в проектах, то не может быть так, что обязательства не выполняют и доля волости ничего не стоит. Мы заказали анализ у PriceWaterhouseCoopers, чтобы интересы налогоплательщиков волости Йыхви были защищены", — подтверждает Каур конфликты с девелоперами центра Pargi.

Мартин Репинский возражает. С версией, что Каура заменили, поскольку он не шел навстречу бизнесменам, и что "люди Репинского" были бы отзывчивее по отношению к предпринимателям, Репинский не хочет соглашаться. Наоборот, Каур слишком мягкий и, будучи таким, дружелюбнее к предпринимателям, описывает Репинский. "Когда мы были в коалиции с Осипенко, то я сказал Максу, что отстаивай, прежде всего, интересы центристской фракции, а не фракции Осипенко", — опровергает Репинский связи с мусорным бизнесменом Николаем Осипенко.

Макс Каур в своих ответах остается двусмысленным. Недомолвками дает понять: "Став волостным старейшиной, я дал четкий сигнал, что от меня на поддержку каких-либо коррупционных схем не стоит надеяться. Когда я стал волостным старейшиной, моей целью было уменьшение коррупционных рисков в волости Йыхви. Эти риски были высокими. Давайте не забывать, что меня пытались снять несколько раз и постоянно в группе были люди, которые считали, что я им не даю жить".

В случае Каура указывают, что в его время волостная управа штрафовала фирмы Осипенко за плохо сделанную работу — это в Ида-Вирумаа якобы неслыханно. Также Каур хотел реорганизовать районы вывоза отходов в Йыхви.

Опять Репинский не согласен. По его словам, наоборот, волостная управа была тем, кто впервые оштрафовал фирму Осипенко.

Новый волостной старейшина Юри Конрад говорит, что он об играх власти в Йыхви не знает. Он тоже член Центристской партии, но как минимум сейчас он видит себя в контексте Йыхви аполитичным чиновником, который в политику собрания и местной Центристской партии не вмешивается.

Избрание Конрада волостным старейшиной Йыхви не прошло гладко. За день до избрания в почтовый ящик депутатов собрания Йыхви поступили письма из Валга, в которых рисовали довольно плохой портрет Конрада. "Что еще, отправим Юри Конрада с цветами в путь из Валга, и чем быстрее его глупость проявится, тем лучше для всех, для Йыхви тоже. Развитие идет по спирали, и иногда нужен регресс, чтобы распознать успех", — прочитали депутаты собрания Йыхви.

Отправленные из Валга письма представляли Конрада политикам Йыхви как обычного хозяина ночного клуба, который не знает о государственном управлении ничего.

За последние семь лет в Йыхви сменилось семь волостных старейшин. Конрад в разговоре с Ekspress отмечает риски, но надеется продержаться как минимум до выборов, которые состоятся следующей осенью.

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